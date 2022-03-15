Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инженерная подготовка к восстановительным работам стартовала в лесопарке "Кусково". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На территории огораживают деревья и снимают старые дорожные покрытия. При этом работы не проводятся в музее-усадьбе "Кусково".

Новые дорожки, тропинки, павильоны, а также спортивные и детские площадки появятся за особо охраняемой природной территорией. Внутри усадьбы проведут лишь ремонт существующей инфраструктуры.

Сейчас для посетителей недоступен участок между Рассветной аллеей и Кусковским просеком до экоцентра "Кусково". Там находятся информационные баннеры с указанием сроков работ и контактов ответственных лиц.

"Также началась подготовка траншей для прокладки кабельной канализации, устройство которой, учитывая особенность территории, производится под дорожками. В результате все провода будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые будет проведено подключение фонарей и других инфраструктурных объектов в парке", – сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Уборка проводов под землю позволит упростить подведение к ним новых объектов. Доступ к сетям будет осуществляться через специальные кабельные колодцы. Помимо прочего, планируется увеличить срок службы коммуникаций.

В данный момент работники начали ограждать территорию между Рассветной аллеей и улицей Юности.

"Останется открытым вход на территорию усадьбы, и сохранится основной транзитный маршрут в сторону железнодорожной станции Кусково. В дальнейшем может быть принято решение о закрытии всего парка, но будут организованы транзитные маршруты", – объяснил Мельников.

В ходе восстановительных работ планируется очистить шесть прудов и канал Большого Дворцового пруда. На территории возведут детские площадки, стилизованные под лесные объекты и сказочные сюжеты. При этом стадион "Фрезер" станет многофункциональной спортивной зоной.

Помимо этого, работники проведут реконструкцию Горбатого моста и построят новые переходы через Лесной ручей. В парке обустроят зону для пикников.

На водоемах появятся домики для птиц. Специалисты также высадят в парке редкие и исчезающие растения.

На входах в парк расположатся павильоны с туалетами, комнатами матери и ребенка, кафе, пунктами велопроката и помещениями охраны. Там также установят автоматы с кормом для диких животных.

Ранее сообщалось, что в столице на территории Южного порта появится аналог Центрального парка Нью-Йорка. Планируется обустроить крупную парковую зону с искусственным озером, через которое построят мост. Мост и пруд создадут форму ландшафта, которая станет и арт-объектом, и местом для прогулок. В центре моста организуют смотровую площадку с зонами отдыха.

К искусственному водоему будет примыкать русло ручья, наполняемое дождевой водой, а по обе стороны от него оборудуют сеть из островов с различными зонами. Кроме того, на территории парка появятся сад камней "Неизведанная планета", спортивная площадка, теплицы и грядки, амфитеатр на открытом воздухе, площадки для пикников. Всего площадь парка составит более двух гектаров.

