В Москве появится аналог Центрального парка Нью-Йорка

9 февраля, 15:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В столице на территории "Южного порта" появится аналог Центрального парка Нью-Йорка, сообщает РИА Недвижимость.
Так, планируется обустроить крупную парковую зону с искусственным озером, через которое построят мост. Вместе мост и пруд создадут форму ландшафта, которая станет и арт-объектом, и местом для прогулок. В центре моста организуют смотровую площадку с зонами отдыха.
К искусственному водоему будет примыкать русло ручья, наполняемое дождевой водой, а по обе стороны от него оборудуют сеть из островов с различными зонами.
Кроме того, на территории парка появятся сад камней "Неизведанная планета", спортивная площадка, теплицы и грядки, амфитеатр на открытом воздухе, площадки для пикников. Всего площадь парка составит более 2 гектаров.
Ранее сообщалось, что москвичи одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие более 167 тысяч человек. Большинство пользователей поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории.
Работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы в этом году. Планируется благоустроить пешеходные дорожки, заменить асфальт на экологичное покрытие, обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки и урны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
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