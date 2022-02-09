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9 февраля, 15:03

В Москве появится аналог Центрального парка Нью-Йорка

городблагоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице на территории "Южного порта" появится аналог Центрального парка Нью-Йорка, сообщает РИА Недвижимость.

Так, планируется обустроить крупную парковую зону с искусственным озером, через которое построят мост. Вместе мост и пруд создадут форму ландшафта, которая станет и арт-объектом, и местом для прогулок. В центре моста организуют смотровую площадку с зонами отдыха.

К искусственному водоему будет примыкать русло ручья, наполняемое дождевой водой, а по обе стороны от него оборудуют сеть из островов с различными зонами.

Кроме того, на территории парка появятся сад камней "Неизведанная планета", спортивная площадка, теплицы и грядки, амфитеатр на открытом воздухе, площадки для пикников. Всего площадь парка составит более 2 гектаров.

Ранее сообщалось, что москвичи одобрили предложения по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие более 167 тысяч человек. Большинство пользователей поддержали предложения по восстановлению и сохранению зеленой территории.

Работы по реабилитации паркового пространства и созданию единого маршрута для прогулок запланированы в этом году. Планируется благоустроить пешеходные дорожки, заменить асфальт на экологичное покрытие, обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки и урны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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