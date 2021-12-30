Собянин рассказал о благоустройстве части Салтыковского лесопарка

15:05
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
После благоустройства части территории Салтыковского лесопарка со стороны Новокосина его посещаемость увеличилась в шесть раз. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе осмотра нового лыжного центра на территории парка.
"Пруд очистили, лыжные трассы появились, освещение – стало безопасно. Говорят, в шесть раз стали больше посещать этот парк. Он же огромный – Салтыковский лесопарк. Но мы сделали бережно рядом с жилыми домами. Весь остальной лесной массив практически не трогали: сделали пешеходные тропинки, трассы лыжные", – рассказал мэр.
Он также отметил, что все столичные объекты зимнего отдыха в настоящее время открыты для горожан. В их числе – катки, горки и лыжные трассы.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что работы по благоустройству прилегающей к Новокосину части лесопарка завершили еще осенью. В их рамках обустроили скейт-парк, детскую и спортивную площадки, велодорожку и площадку для собак. Кроме того, у Новокосинского пруда появились лавочки, было проведено дополнительное озеленение. Там же открыли пункт проката спортивного инвентаря с раздевалками и душевыми: летом там можно взять велосипед или самокат, а зимой – лыжи или тюбинг. В будущем там планируется организовать спортивные секции.
Собянин также осмотрел футбольное поле с искусственным покрытием на Салтыковской улице. Благодаря системе подогрева тренировки на нем можно проводить круглый год. Рядом с ним возведен административный корпус с раздевалками, медкабинетом и тренажерным залом. Данный комплекс предназначен для тренировок воспитанников спортивной школы "Трудовые резервы", однако в свободное от тренировок время им могут пользоваться все желающие.
Ранее мэр Москвы представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Их планируется соединить единым пешеходным маршрутом. Помимо этого, асфальт там заменят на гравий и терравей, будут благоустроены "народные тропы", высажены сотни молодых деревьев. Проектом также предусмотрено обновление спортивных и детских площадок, создание новых мест отдыха.
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