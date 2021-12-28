Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

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Единый пешеходный маршрут планируется создать в Щукинском парке и Всехсвятской роще в рамках проекта экологической реабилитации, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Когда-то они составляли большое зеленое пространство, расположенное слева от Волоколамское шоссе. Сегодня оно разделено на несколько частей территориями военных госпиталей и других медицинских учреждений", – отметил мэр столицы.

На территории парка заменят старый асфальт на гравийный отсев и терравей, благоустроят "народные тропы", высадят сотни молодых деревьев, приведут в порядок спортивные и детские площадки. Также для жителей обустроят новые места отдыха, создадут зоны для занятий спортом.

Собянин пообещал сохранить качественные птичьи и беличьи кормушки, созданные горожанами, и установить стенды с правилами их создания и кормления птиц и животных. Он добавил, что благоустройство территории позволит улучшить экологию и сделать отдых более комфортным.

Высказать мнение по данному проекту можно на портале "Активный гражданин".

Ранее Сергей Собянин сообщил о старте второй волны голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год. Он рассказал, что одним из самых важных проектов следующего года стало благоустройство Басманного и Красносельского районов.

