Собянин рассказал о проектах благоустройства Басманного и Красносельского районов

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На портале "Активный гражданин" стартует вторая волна голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что в ноябре – начале декабря прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые власти собираются реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие порядка 175 тысяч человек. По словам Собянина, все проекты нашли одобрение москвичей.

Он рассказал, что одним из самых важных проектов следующего года стало благоустройство Басманного и Красносельского районов. Туда входят улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, а также Басманный тупик.

"Эти районы хранят дух старой Москвы, но не тихой и патриархальной, а шумной купеческой столицы большой страны. Исторические усадьбы мирно соседствуют с современными бизнес-центрами, жилыми домами, вузами и административными учреждениями", – сказал Собянин.

Он отметил, что в рамках проекта благоустройства стоит задача добавить комфорта для местных жителей и работающих, москвичей и туристов, тех, кто торопится по делам, кому хочется неспешно прогуляться.



Мэр пообещал, что главные улицы района будут по-прежнему выполнять свои транспортные функции, однако там, где возможно, планируется расширить пространство для пешеходов.

Собянин отметил, что для успокоения автомобильного трафика на небольших улицах используют больше лежачих полицейских, а в парковочных зонах – зарядные станции для электромобилей. Во дворах планируется обновить детские и спортивные площадки. На придомовых территориях высадят много зелени.



Существующий асфальт на тротуарах заменят на экологически чистое и безопасное мощение. Для каждой улицы разработают индивидуальный рисунок, отсылающий к классической раскладке "елочкой". Тротуары в скверах замостят клинкером – в память об исторической Немецкой слободе.

Как подчеркнул мэр, благоустройство Басманного и Красносельского районов станет еще одним шагом в создании качественного общественного пространства в историческом центре Москвы.

"На обновленных улицах и в скверах найдется место для неспешных прогулок и быстрых пробежек, рождественских ярмарок и снеговиков, катания с горок и свиданий с любимыми. Высказать мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин", – заключил Собянин.

Ранее мэр объявил, что при разработке проектов благоустройства в Москве на 2022 год будут учтены мнения и пожелания горожан. Он подчеркнул, что инициативы и пожелания граждан будут собирать посредством столичного проекта "Активный гражданин". Для участия в голосованиях платформы требуется регистрация.