Второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Проведена модернизация системы биологической очистки первого блока, введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка, резервуары для сточных вод, пре- и постаэрации, реконструировано здание главного машинного зала", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в ходе реконструкции очистных сооружений внедряются новейшие технологии, многие из которых применяются в РФ впервые.

Так, были смонтированы установки ацидофикации, с помощью которых повышают концентрацию органических соединений в стоке для последующего глубокого удаления фосфора. Это позволит улучшить качество воды, которая возвращается в природу.

Бирюков отметил, что особое внимание при реконструкции уделяется чистоте воздуха.

"Все новые объекты, процессы в которых могут сопровождаться неприятными запахами, изначально проектировались с учетом размещения оборудования очистки вентиляционных выбросов", – добавил он.

Полностью завершить реконструкцию Люберецких очистных сооружений планируется в 2023 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе второго этапа глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве. Он подчеркнул, что специалисты в первую очередь делают упор на повышение качества воздуха. Еще один важный фактор модернизации – применение безотходных технологий. Полученный в ходе очистки осадок преобразуется в биотопливо и минеральное удобрение.

