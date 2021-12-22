Второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений завершен

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершили второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Проведена модернизация системы биологической очистки первого блока, введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка, резервуары для сточных вод, пре- и постаэрации, реконструировано здание главного машинного зала", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, в ходе реконструкции очистных сооружений внедряются новейшие технологии, многие из которых применяются в РФ впервые.
Так, были смонтированы установки ацидофикации, с помощью которых повышают концентрацию органических соединений в стоке для последующего глубокого удаления фосфора. Это позволит улучшить качество воды, которая возвращается в природу.
Бирюков отметил, что особое внимание при реконструкции уделяется чистоте воздуха.
"Все новые объекты, процессы в которых могут сопровождаться неприятными запахами, изначально проектировались с учетом размещения оборудования очистки вентиляционных выбросов", – добавил он.
Полностью завершить реконструкцию Люберецких очистных сооружений планируется в 2023 году.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе второго этапа глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве. Он подчеркнул, что специалисты в первую очередь делают упор на повышение качества воздуха. Еще один важный фактор модернизации – применение безотходных технологий. Полученный в ходе очистки осадок преобразуется в биотопливо и минеральное удобрение.
Собянин рассказал о ходе реконструкции Люберецких очистных сооружений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: