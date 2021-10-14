Собянин рассказал об уменьшении выбросов опасных веществ в атмосферу Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние 10 лет объем выбросов опасных веществ в атмосферу уменьшился вдвое, сообщил Сергей Собянин в ходе участия в сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества" на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам мэра, с 1990 года население столицы увеличилось на треть. Градоначальник добавил, что большие города становятся все более экологичными, несмотря на концентрацию населения.

"Конечно, это результат труда огромных коллективов. В энергетике Москвы работают около 120 тысяч человек. Это люди, которые круглые сутки обеспечивают надежность нашей жизни, развитие города", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Мэр города добавил, что московская энергетика отличается от других крупных городов мира климатом. По его словам, в российской столице отопительный сезон длится с сентября по май.

Ранее мэр сообщал, что экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается. По его словам, подобный эффект достигается благодаря городским программам, модернизации общественного транспорта и автомобилистам, приобретающим машины лучшего качества.

Собянин напомнил, что новые корпуса Московского нефтеперерабатывающего завода на 99% "убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше". А именно они, по словам мэра, были одним из главных загрязнителей воздуха города.