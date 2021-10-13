Путин заявил о недопустимости политизации климатической повестки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин заявил, что климатическая повестка не должна использоваться в качестве инструмента для решения экономических и политических задач.
"Вместе надо создавать единые, для всех понятные, справедливые, прозрачные правила климатического регулирования, которые будут действовать на глобальном уровне", – сказал президент России в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
Путин отметил, что в основе таких правил должны лежать реальная забота о климате и осознание вклада каждой страны в борьбу за экологию. По его словам, климатические проекты не должны попадать под действие различных политически мотивированных санкций.
"Конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям, как правило, политически мотивированным", – добавил Путин.
Ранее МИД РФ призвал участников мирового сообщества избегать политизации сферы климата. Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что Москва выступает против попыток закрепления в международном праве спорных климатических терминов, таких как "климатическая справедливость".
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