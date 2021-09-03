На РФ лежит ответственность за рачительное отношение к природным ресурсам – Путин

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает, что на России лежит огромная ответственность за рачительное, хозяйское отношение к природным ресурсам. Об этом он заявил на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Для России это имеет колоссальное значение – развитие Дальневосточного региона, это перспектива развития нашей страны на столетия вперед. Если мы еще будем исходить из того, что и Арктический регион относим к этим территориям, то станет еще понятнее, почему мы в последние годы уделяем этому региону повышенное внимание", – сказал глава государства.
Президент добавил, что в Арктике находятся мировые запасы сырья, которое нужно всему миру, поэтому на стране лежит такая ответственность.
Путин также отметил, что в современном поколении дальневосточников есть дух первооткрывателей, так как многое, что там происходит, делается впервые.
Ранее Путин поручил кабмину проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке. Президент подчеркнул, как важно решать проблемы жилья и качества жизни комплексно. Он рассказал, что на Дальнем Востоке уже 24 тысячи семей решили свои жилищные вопросы благодаря льготному ипотечному кредитованию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: