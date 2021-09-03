На РФ лежит ответственность за рачительное отношение к природным ресурсам – Путин

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Владимир Путин считает, что на России лежит огромная ответственность за рачительное, хозяйское отношение к природным ресурсам. Об этом он заявил на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Для России это имеет колоссальное значение – развитие Дальневосточного региона, это перспектива развития нашей страны на столетия вперед. Если мы еще будем исходить из того, что и Арктический регион относим к этим территориям, то станет еще понятнее, почему мы в последние годы уделяем этому региону повышенное внимание", – сказал глава государства.

Президент добавил, что в Арктике находятся мировые запасы сырья, которое нужно всему миру, поэтому на стране лежит такая ответственность.

Путин также отметил, что в современном поколении дальневосточников есть дух первооткрывателей, так как многое, что там происходит, делается впервые.

Ранее Путин поручил кабмину проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке. Президент подчеркнул, как важно решать проблемы жилья и качества жизни комплексно. Он рассказал, что на Дальнем Востоке уже 24 тысячи семей решили свои жилищные вопросы благодаря льготному ипотечному кредитованию.