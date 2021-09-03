Путин поручил расширить программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владимир Путин поручил кабмину проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке. Об этом он заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.
Президент подчеркнул, как важно решать проблемы жилья и качества жизни комплексно. Он рассказал, что на Дальнем Востоке уже 24 тысячи семей решили свои жилищные вопросы благодаря льготному ипотечному кредитованию.
"Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех, собственно говоря, граждан – это жилье, его качество и доступность. С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе "Дальневосточный гектар", – напомнил он.
Помимо этого, глава государства поручил правительству РФ проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья в регионе.
Накануне Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.
С поручением глава государства выступил в ходе ВЭФ, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.
Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.
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