Иванов считает, что экологический туризм в РФ может приносить большие доходы

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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе выступления на ВЭФ заявил, что при правильной организации экологический туризм в России может приносить большие коммерческие доходы.

"Туристы ездили на Камчатку как дикари... или до недавнего времени, заплатив немалые деньги, чтобы слетать на Курильское озеро. Это бриллиант в короне российских заповедных мест. Экологический туризм при правильной организации, особенно в РФ, может приносить достаточно большие коммерческие доходы", – цитирует Иванова РИА Новости.

По его словам, экологический туризм в ряде стран приносит до 50–60% доходов нацбюджета.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.

Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.