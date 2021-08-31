Россияне почти не покупают путевки на новогодние праздники – АТОР

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Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть единичные продажи на Красную поляну в Сочи. Веерные локдауны в регионах и возможное введение ограничений сильно напугали туристов, и они перестали планировать путешествия надолго вперед", – пояснила она.

Ломидзе полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.

"Нашего туриста не пугают большие расстояния и не всегда высокий комфорт. Но ковидные ограничения тормозят развитие отрасли, очень важной для каждого россиянина и для всей страны", – добавила она.

Ранее эксперты рассказали о самых дешевых направлениях для пляжного отдыха в начале сентября. Аналитики определили минимальные цены за путевку на двоих человек на 10 дней с вылетом из Москвы в период с 1 по 7 сентября. Перелет, проживание и питание также включены.