Привитым "Спутником V" россиянам разрешили посещать Пхукет без карантина

Фото: ТАСС/Carola Frentzen/dpa/picture-alliance
Власти Таиланда разрешили туристам, привитым российской вакциной "Спутник V", приезжать на остров Пхукет без необходимости проходить карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Таиланде Владимира Соснова.
"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", – сказал дипломат.
Он объяснил, что получить разрешение на въезд возможно в посольствах Таиланда, в частности, в диппредставительстве страны в Москве подать соответствующие документы можно уже с 27 августа.
Ранее управление по туризму Таиланда предложило правительству страны расширить список курортов, которые могут посещать иностранцы. Речь идет о так называемой программе "7+7".
Она предполагает, что прибывающие на Пхукет иностранцы будут проводить там семь дней, после чего смогут продолжить отдых на островах Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной, а также в городе Кхаулак, расположенном примерно в 100 километрах от Пхукета.
До этого посольство Венгрии в Москве сообщало, что невакцинированные туристы из России смогут въехать в Венгрию без карантина, предоставив лишь отрицательный ПЦР-тест.
В Таиланде вакцинировались 16,7% населения
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