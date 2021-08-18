Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:09

"Аэрофлот" приостановил полеты в Таиланд на фоне ситуации в Афганистане

транспорт за рубежом

Фото: depositphotos/leonidp

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Действительно, "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном", – сообщает собеседник агентства.

Из информации на сайте авиакомпании следует, что сейчас продажа билетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс – 21 августа. На сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта.

Позднее генконсульство России в Пхукете сообщило в своем телеграм-канале, что "Аэрофлот" отменил рейсы в Бангкок предварительно до конца октября этого года.

Ранее было принято решение, что "Аэрофлот" и многие крупные мировые перевозчики временно не будут выполнять перелеты над территорией Афганистана.

Среди авиакомпаний, которые также меняют схему полетов, – Air France, Lufthansa, British Airways.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать