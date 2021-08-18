"Аэрофлот" приостановил полеты в Таиланд на фоне ситуации в Афганистане

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Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Действительно, "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном", – сообщает собеседник агентства.

Из информации на сайте авиакомпании следует, что сейчас продажа билетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс – 21 августа. На сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта.

Позднее генконсульство России в Пхукете сообщило в своем телеграм-канале, что "Аэрофлот" отменил рейсы в Бангкок предварительно до конца октября этого года.

Ранее было принято решение, что "Аэрофлот" и многие крупные мировые перевозчики временно не будут выполнять перелеты над территорией Афганистана.

Среди авиакомпаний, которые также меняют схему полетов, – Air France, Lufthansa, British Airways.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.