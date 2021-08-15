"Талибан" объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

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Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном", – говорится в заявлении талибов.

Ранее сообщалось, что передача власти талибам в Афганистане пройдет в президентском дворце в Кабуле 15 августа. Президент Ашраф Гани сложит себя полномочия в ближайшие часы, политическая власть в стране перейдет администрации переходного периода.

Талибы начали входить в афганскую столицу Кабул со всех направлений 15 августа. При этом боевики распространили официальное заявление, в котором объявили о намерении овладеть городом исключительно мирным путем.