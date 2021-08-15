США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле – СМИ

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США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

"Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать. <...> Посольство продолжает работать", – заявил один из них.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что разместит в Афганистане до 5 тысяч военных для обеспечения безопасности эвакуации дипломатов из страны.

Ранее боевики признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

Всего талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.