Талибы пообещали не переходить границу и не атаковать соседние страны – Шойгу

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Лидеры признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" обещали не пересекать границу и не атаковать соседние страны. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

"Лидеры говорят, <...> не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", – приводит слова главы российского военного ведомства РИА Новости.

В тоже время Шойгу подчеркнул, что Таджикистан и Узбекистан должны быть готовы к отражению возможных провокаций.

Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль административный центр провинции Тахар город Талукан на северо-востоке Афганистана. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахед. При этом официальные власти государства никак эту информацию не комментировали.

Однако позднее афганское министерство обороны заявило, что отряды сил специального назначения страны выполняют операцию по выдворению талибов из этого города, где несколько районов были захвачены экстремистами.

Ранее министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН касаемо ситуации в стране. Он также отметил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, и призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека.