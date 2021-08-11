Талибы пообещали не переходить границу и не атаковать соседние страны – Шойгу

Фото: AP Photo/Abdullah Sahil
Лидеры признанного террористическим и запрещенного на территории России движения "Талибан" обещали не пересекать границу и не атаковать соседние страны. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".
"Лидеры говорят, <...> не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", – приводит слова главы российского военного ведомства РИА Новости.
В тоже время Шойгу подчеркнул, что Таджикистан и Узбекистан должны быть готовы к отражению возможных провокаций.
Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль административный центр провинции Тахар город Талукан на северо-востоке Афганистана. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахед. При этом официальные власти государства никак эту информацию не комментировали.
Однако позднее афганское министерство обороны заявило, что отряды сил специального назначения страны выполняют операцию по выдворению талибов из этого города, где несколько районов были захвачены экстремистами.
Ранее министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН касаемо ситуации в стране. Он также отметил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, и призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: