МИД Афганистана приветствовал совещание СБ ООН по ситуации в стране

19:14
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Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв совещания Совета Безопасности ООН касаемо ситуации в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Мы приветствуем своевременное совещание Совбеза по Афганистану. Я благодарю (ООН и страны-члены Совбеза, – Прим. ред.) за то, что они осудили насилие и разделили нашу глубокую озабоченность по поводу происходящей катастрофы, вызванной массовыми убийствами, внесудебными казнями, массовым перемещением населения и нарушениями прав человека, за которыми стоят талибы (движение Талибан признано террористическим и запрещено в России, – Прим. ред.)", – написал Атмар в посте.
Он также отметил, что Афганистан ожидает скорого экстренного заседания Совбеза, и призвал к проведению специальной сессии Совета по правам человека. Вместе с тем он заявил о необходимости развертывания в Афганистане миссии для установления фактов и отдельных докладчиков для расследования и содействии в предотвращении нападений талибов на города, а также нарушений прав человека.
Конфликт в Афганистане продолжается на протяжении нескольких лет. В последние несколько месяцев талибы захватили значительные территории в сельских и пограничных районах, а также развернули наступление на крупные города.
Ранее Специальный представитель Евросоюза по региону Томас Никлассон заявил, что ЕС не признает правительство движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), если оно захватит власть в Афганистане военным путем. Он также отметил, что в случае вооруженного захвата власти талибами Евросоюз прекратит оказание помощи стране.
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