Тема Афганистана и вывода американских войск затрагивалась на саммите в Женеве – Песков

Фото: ТАСС/EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, предлагал ли Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену помощь по афганскому направлению в ходе саммита, который состоялся в Женеве 16 июня. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема роста нестабильности в этой стране действительно затрагивались в ходе женевского саммита", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения об использовании военных баз в Таджикистане и Киргизии.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российский лидер предлагал американскому коллеге скоординировать действия по Афганистану. Сообщалось, что Путин выступил с инициативой задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии.

В 2020 году США и представители запрещенной в России организации "Талибан" впервые за 18 лет войны подписали соглашение о мире, в рамках которого американские войска должны покинуть Афганистан. Власти Соединенных Штатов пообещали закончить вывод войск до 11 сентября.

Делегация талибов прибыла на переговоры в Россию 8–9 июля. Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность подобных контактов на фоне того, как сложно развивается ситуация в Афганистане, а также на границе Афганистана и Таджикистана.