Талибы заявили о готовности вести переговоры с другими странами

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил о готовности движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) к переговорам с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если некоторые страны испытывают проблемы в отношениях с Афганистаном, пусть они говорят об этом, что их беспокоит. У нас нет проблем ни с кем, если появляется проблема, мы готовы прийти к взаимопониманию, сесть с ними за стол и обсудить все вопросы", – заявил Наим.

Накануне сообщалось, что в Москву прибыла делегация катарского политического офиса запрещенной в России организации "Талибан". В ее состав вошли четыре человека во главе с шейхом Шахабуддином Делаваром.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Россия отслеживает ситуацию с гражданской войной, которая разгорелась на фоне вывода американских и иных войск из страны.