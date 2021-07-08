Делегация талибов прибыла в Москву

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В Москву прибыла делегация катарского политического офиса запрещенной в России организации "Талибан". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя офиса Мохаммада Сохаила Шахина.

"Да, я подтверждаю", – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель уточнил, что в составе делегации четыре человека.

"Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар", – пояснил Шахин.

В последний раз талибы приезжали в столицу России в марте для участия в заседании по урегулированию ситуации в Афганистане.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается. Он также сообщил, что Владимир Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии по ситуации в Афганистане. Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия будет делать все, чтобы защитить союзников от угрозы, в том числе использовать военную базу в Таджикистане.

Вечером 3 июля осложнилась обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане. Они были полностью захвачены радикальным движением "Талибан". Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.