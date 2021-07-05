Россия не планирует вводить войска в Афганистан – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на обострение ситуации в Афганистане, Россия не планирует вводить туда свои войска. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ситуация развивается не лучшим образом, будут приниматься необходимые решения, <...> после выхода США и международной коалиции из Афганистана развитие в регионе является объектом нашего повышенного внимания", – сказал представитель Кремля.

Говоря о возможной отправке российского контингента в Афганистан, Песков подчеркнул, что на данный момент руководством страны такой вариант не обсуждается.

Вечером 3 июля осложнилась обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане. Они были полностью захвачены радикальным движением "Талибан". Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.

