Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами

03 июля, 21:02
Фото: AP Photo/Rahmat Gul
После захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением "Талибан" более 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранвойск Таджикистана.
"В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", – говорится в сообщении.
Уточняется, что военнослужащие пересекли границу через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой "Истиклол" и 6-ой погранзаставой "Саригор" Погранотряда "Ш.Шохин". По словам собеседника агентства, таджикские пограничники разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства.
Ранее в Афганистане была предотвращена попытка взрыва самолета в провинции Герат.
По информации спецслужб, неизвестный мужчина проник на территорию аэропорта "под прикрытием артиста". При себе у него был музыкальный инструмент, в котором во время повторной проверки обнаружились бомба, граната и химические вещества.
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