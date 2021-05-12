В МИД рассказали об опасности использования террористами соцсетей

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Использование в мессенджерах сквозного шифрования осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он ответил на вопрос, насколько серьезную опасность представляет использование террористическими группировками социальных сетей и популярных мессенджеров. По словам замглавы МИД, серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях.

Сыромолотов отметил, что "в мире есть различные подходы к решению этой проблемы".

"В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых черных ходов (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Она призвала принять меры для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей. Ирина Волынец подчеркнула, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. По ее словам, не осознавая последствий, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Она добавила, что детям следует знать правила безопасного поведения в социальных сетях. Также им надо понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками.