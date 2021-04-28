В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях

08:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях, сообщает RT.
Она призвала принять меры для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей. Волынец подчеркнула, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. По ее словам, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.
Она добавила, что детям следует знать правила безопасного поведения в социальных сетях. Также им надо понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками.
Она считает, что методику должны разрабатывать специалисты по информационной безопасности, педагоги и психологи.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете, выборе НКО в качестве оператора такой рекламы и правилах их работы с рекламодателями в Сети.
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