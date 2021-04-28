В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях, сообщает RT.

Она призвала принять меры для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей. Волынец подчеркнула, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. По ее словам, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Она добавила, что детям следует знать правила безопасного поведения в социальных сетях. Также им надо понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками.

Она считает, что методику должны разрабатывать специалисты по информационной безопасности, педагоги и психологи.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете, выборе НКО в качестве оператора такой рекламы и правилах их работы с рекламодателями в Сети.