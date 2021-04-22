Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума приняла закон о социальной рекламе в интернете, выборе НКО в качестве оператора такой рекламы и правилах их работы с рекламодателями в Сети.

Новый законопроект предусматривает, что специально отобранная коммерческая организация будет наделена функциями оператора социальной рекламы и сможет получать все сведения об объемах распространения рекламы от площадок-рекламораспространителей, а также вести учет форм, способов и средств распространения социальной рекламы в Сети.

Также оператор должен будет рассчитывать обязательную долю социально значимого контента и заниматься определением доступных для использования форматов распространения социальной рекламы.

Кроме того, для социально ориентированных НКО создадут специальные возможности, которые обеспечат им профессиональную коммуникацию с интернет-рекламораспространителями, консультирование и адаптацию материалов с учетом особенностей целевой аудитории и интернет-ресурсов.

Оператор такой рекламы, в свою очередь, обязуется обеспечивать соответствие предлагаемой к распространению рекламы общим отраслевым стандартам, а также требованиям, предъявляемым непосредственно интернет-площадкой.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.