В России предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило обязать зарубежные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на план развития ИТ-отрасли.
Как уточняется, налоги предлагается ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube.
В Минцифры подчеркнули, что это увеличит поступления в российский бюджет, говорится в материале.
Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года.
Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение.
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