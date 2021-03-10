В России предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило обязать зарубежные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на план развития ИТ-отрасли.

Как уточняется, налоги предлагается ввести для социальных сетей Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервиса YouTube.

В Минцифры подчеркнули, что это увеличит поступления в российский бюджет, говорится в материале.

Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года.

Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение.