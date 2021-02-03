В Госдуме предложили блогерам регистрироваться в качестве "персональных СМИ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ввести в России механизм добровольной легализации частных блогов в качестве СМИ, прописав в законодательстве новую категорию "персональные СМИ".

"Должен существовать механизм добровольной легализации частного блога в качестве СМИ. Возможно, придется ввести новую категорию, например "персональные СМИ", и прописать права и обязанности конкретно для этого типа интернет-изданий. Что-то вроде лайт-версии статуса классических СМИ. Но делать вид, что блогеры, у которых подчас аудитория больше, чем у многих федеральных газет, – это совсем-совсем не журналисты, как минимум странно", – приводит слова Горелкина РИА Новости.

Он отметил, что совершаемые до этого попытки властей взять блогерское сообщество под контроль потерпели неудачу, поэтому, по мнению депутата, единственной альтернативой им является механизм добровольной регистрации, о котором в том числе говорят и сами блогеры.

Горелкин подчеркнул, что в данный момент в России наблюдается противоречивая ситуация, когда не желающих регистрироваться как СМИ блогеров пытаются принудить к этому, не обращая при этом внимания на тех, кто этого хочет.

"Многие из них очень хотели бы зарегистрировать свой популярный блог в качестве СМИ, чтобы официально работать с рекламой, иметь трудовой стаж и возможности законного взаимодействия с госорганами", – сказал парламентарий.

Горелкин напомнил, что в России имеется опыт легализации блогов, – в 2014 году был принят так называемый закон о блогерах, который уравнивал в правах со СМИ авторов блогов, чья аудитория превышала 3 тысячи человек в сутки.

"В 2017 году мы отменили этот закон, потому что рост Сети сделал его безнадежно устаревшим. При этом пока закон действовал, огромное количество авторов мигрировали из открытого и понятного в плане статистики российского "Живого журнала" в американский Facebook и народившийся дуровский Telegram", – отметил депутат.

Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение.