30 декабря, 19:18

Город
Жители Москвы смогут встретить Новый год на площадках проекта "Зима в Москве"

Карта новогодних приключений: где в Москве проводить старый год и встретить новый

31 декабря различные локации проекта "Зима в Москве" будут ждать гостей, чтобы проводить 2025 год. Посетители смогут почувствовать себя дворянами, потанцевать под диджей-сеты, а также посмотреть ледовые шоу. О самых интересных мероприятиях – в нашем материале.

Чтобы не сидеть дома

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Площадки в рамках проекта "Зима в Москве" будут ждать гостей по всему городу днем и вечером 31 декабря, а также в ночь на 1 января.

Например, на Ореховом бульваре с 12:00 до 18:45 31 декабря будет работать праздничная зона. Посетителей научат упаковывать подарки любой формы: от елочных игрушек до свечей, а также создавать декоративные картонные таблички в технике чеканки.

Одновременно с этим на фестивальной площадке "Профсоюзная" пройдут творческие занятия. Здесь удастся смастерить игрушку "Снеговик-почтовик", сшить плед, а также оформить открытку в советском стиле с Чебурашкой.

Помимо этого, с 11:00 до 18:00 все желающие могут посетить зимний городок в "Лужниках". Здесь гостей ждут ледяные скульптуры, праздничная ярмарка, горка для тюбинга и другие развлечения. Самые маленькие примут участие в снежном забеге, а дети от 5 до 14 лет – в заездах на специальной гоночной трассе, где можно выбрать подходящий уровень скорости и сложности.

Также мастер-классы пройдут в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. С 10:00 до 16:00 гости смогут изготовить свечу, а также собрать композицию для украшения дома. Участники погрузятся в основы дизайна: узнают, как подбирать материалы и декоративные детали, сочетать разные фактуры и формировать праздничный букет.

Барабанное представление откроет праздничную программу в 22:00 в Парке Горького. Затем, с 23:30 до 01:00 выступит музыкальный коллектив проекта "Хор на весь двор". А завершится первая ночь нового года танцами под композиции диджея.

В парке "Фили" тоже получится встретить 2026-й. Праздничная ночь с 21:00 до 02:00 наполнится живой музыкой и активными развлечениями, где каждый прочувствует энергии джаза, рок-н-ролла и диско. Помимо этого, гости услышат выступления духового оркестра космонавтов и коллективов, исполняющих каверы на ретро-хиты. Также посетители увидят ледовое представление в стилистике прошлых лет, поучаствуют в играх и конкурсах.

Кроме того, организаторы советуют заглянуть и в кинопарк "Москино": там подготовили концерты, театрализованные постановки по мотивам сказок и зимние забавы. Здесь можно будет покататься на коньках и спуститься с горки на тюбинге. На ночные часы запланирована особая программа по всей территории парка. Главным событием станет каток, организованный в декорациях "Соборной площади", где гостей ждут различные интерактивы. Также в программе – катание на тройке коней, показ праздничных фильмов и поздравлений.

Дворянский Новый год и ледовые шоу

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Встретить Новый год получится на ледовом танцевальном флешмобе с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных спутников в музее-заповеднике "Царицыно" с 21:00 до 01:00.

В парке 50-летия Октября тоже развернутся масштабные гуляния. 31 декабря с 14:00 до 18:45 гости смогут принять участие в спортивных состязаниях, анимационном шоу и мастер-классе по созданию винтажной новогодней ели. Также появится возможность посмотреть спектакль "Буратино" и стать частью танцевального действа. С наступлением вечера и ночи, с 21:00 до 02:00, пройдет основная программа, центральным элементом которой станут ледовые представления. Помимо этого, гостей ждут танцы, конкурсы и викторины.

В "Музеоне" с 15:15 до 17:45 можно будет посетить гастрономический праздник "Вкусные морозы" и принять участие в интерактивных играх. В павильоне "Фабрика подарков" с 10:00 до 22:00 развернется программа вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также гости изготовят праздничные открытки, посмотрят кукольное представление, станут участниками познавательной лекции об истории праздника и проверят свои знания в новогоднем квизе.

На основной площадке фестиваля "Усадьбы Москвы" в парке "Коломенское" с 11:00 до 18:00 состоится прогулка в дворянском стиле. Также здесь получится пострелять в тире или запечатлеть себя в исторических костюмах в специальном фотоателье. После 15:00 и до 17:45 пространство превратится в новогодний бальный зал, где посетителей научат исполнять классические танцы позапрошлого века: полонез, вальс и мазурку.

В Таганском парке праздничная программа начнется в 23:00 с интерактивного выступления помощников Деда Мороза и Снегурочки. Через полчаса к ним присоединятся и сами главные герои, чтобы поздравить гостей с наступающим праздником. А с 00:15 до 00:45 зрителей ждет ледовое театрализованное представление, завершит вечер диджей-сет с праздничной музыкой.

Помимо этого, в последний день этого года гостей "Лесных библиотек" ожидают кинопоказы мультфильмов, творческие занятия и театральные постановки. В теплицах "Сады и огороды" можно будет создать праздничные открытки и елочные украшения на мастер-классах, а также стать участником развлекательной программы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В парках "Фили", "Сокольники" и на "Ходынском поле" 31 декабря с 12:00 до 17:00 будут работать специальные зоны с кострами. На "Ходынском поле" и в парке "Фили" в эти же часы можно будет сыграть в керлинг. С 16:00 до 17:00 диджеи будут отвечать за атмосферу во всех трех локациях.

Парк "Северное Тушино" приглашает на лотерею с розыгрышем подарков с 21:00 до 00:00. С 22:00 до 22:40 пройдет развлекательная квиз-игра, а после – интерактивная программа. Кроме этого, до 03:00 гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.

31 декабря также будут открыты резиденции Деда Мороза в Измайловском парке, ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской деревни.

С подробностями событий и расписанием можно ознакомиться на официальных страницах парков в соцсетях.

Старкина Маргарита

Сюжет: Зима в Москве
городпраздникиистории

