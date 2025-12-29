Форма поиска по сайту

29 декабря, 16:19

Спорт
Москвичей пригласили посетить десятки локаций для любителей лыжного спорта

Новогодняя лыжня: где в Москве покататься новичкам и профессионалам

29 декабря лыжники России отмечают профессиональный праздник: ровно 130 лет назад открылся Московский клуб лыжников. Какие места в городе подойдут для новичков и любителей, а где спортсмены смогут прокачать свои навыки – читайте в нашем материале.

Для любого уровня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Ровно 130 лет назад 29 декабря открылся Московский клуб лыжников. В целом, по данным портала мэра и правительства столицы, в городе лыжным спортом увлекаются 46,9 тысячи человек, для которых в столице обустроено 443 специализированные площадки.

Для любителей и новичков на территории Москвы открыты различные бесплатные секции. Например, дети от 5 до 8 лет могут прийти на занятия в спортивный комплекс "Десна", который находится в Щербинке.

Юных спортсменов от 3 до 17 и от 9 до 17 также ждет лыжная трасса в районе Вороново, а для подростков от 17 и взрослых работает площадка в селе Кленово.

Помимо этого, в Москве на профессиональном уровне развиваются и лыжные гонки. Например, профильную образовательную программу можно найти в Московской академии лыжных гонок и биатлона в районе Щукино.

Также получить знания и отработать навыки желающие могут в спортивной школе олимпийского резерва "Юность Москвы", расположенной в Сокольниках. Кроме того, профильная программа есть и в центре спорта и образования "Самбо-70" в районе Теплый Стан и в Московской комплексной спортивной школе в Зеленограде.

Записаться в секции можно по ссылке, а также на портале "Московский спорт".

Захватите лыжи

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В этом году в разных районах столицы традиционно открылись бесплатные лыжные трассы в рамках проекта "Зима в Москве". Локации будут открыты по 28 февраля 2026 года. Перед посещением организаторы советуют надеть удобную спортивную форму и обувь по погоде. На трассах предусмотрен проезд со своим инвентарем, а в случае его отсутствия стоит уточнить наличие проката на каждой конкретной точке.

Лыжная трасса в парке 50-летия Октября

Локация предназначена для свободного катания и подойдет людям всех возрастов и уровней подготовки.
Режим работы: круглосуточно.

Лыжная трасса в парке "Сокольники"

На территории парка посетителям доступны 15 натуральных лыжных трасс. А в пункте проката можно подобрать лыжи, палки и ботинки от 30-го до 47-го размера.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. Выдача спортивного инвентаря – до 20:00. Технические перерывы: 12:30 –13:00, 15:30 – 16:00.

Лыжная трасса № 2 на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах

Маршрут протяженностью 1,5 километра предназначен для свободного катания. Он подойдет для активного отдыха людям всех возрастов и уровней подготовки.

Режим работы: ежедневно с10:00 до 22:00.

Лыжная трасса в спортивном центре конноспортивного комплекса "Битца"

Трасса общей протяженностью 5 километров подходит как для классического, так и для конькового хода, а также спортсменам начального уровня и отработки техники. Полотно регулярно обрабатывается ратраком и освещено на всем протяжении. Для любителей катания на природе предусмотрен выход с территории комплекса в лесопарк "Битцевский лес".

Режим работы: будни дни с 11:00 до 22:00. Выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

Лыжная трасса № 1 в парке Кузьминки-Люблино

Локация предназначена для свободного катания и подойдет людям всех возрастов и уровней подготовки.

Режим работы: ежедневно с 06:00 до 00:00.

Лыжный маршрут "Юный лыжник" на ВДНХ

Трасса протяженностью 250 метров подойдет тем, кто только делает первые шаги на лыжах.

Режим работы: круглосуточно.

Лыжная трасса на Красноярской улице

Это трасса с искусственным оснежением протяженностью 5,8 километра. На территории расположены кафе, теплая раздевалка, туалет, рядом остановка общественного транспорта и парковка.

Режим работы: круглосуточно.

Лыжная трасса в Рублевском лесу

Локация предназначена для свободного катания и подойдет людям всех возрастов и уровней подготовки. На территории есть помещение для переодевания и прокат инвентаря. Стоимость проката комплекта (лыжи, палки, ботинки) – 300 рублей в час, смазка лыж – 200 рублей.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Лыжный маршрут "ЗОЖ-маршрут "Ботанический сад"

Трасса протяженностью 3,5 километра предназначена для свободного катания и подойдет людям всех возрастов. Здесь же предусмотрен прокат инвентаря.

Режим работы: круглосуточно. Прокат лыж открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной.

Важно: все трассы функционируют только при благоприятных погодных условиях. Подробную информацию о других локациях можно найти по ссылке.

