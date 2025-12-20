Джейк Пол – после поражения от Энтони Джошуа: меня сегодня избили, но было весело

В ночь на 20 декабря экс-чемпион мира в тяжелом весе, британец Энтони Джошуа нокаутировал американского боксера и блогера Джейка Пола в главном бою вечера на арене Kaseya Center в Майами. По данным СМИ, оба за это шоу заработали десятки миллионов долларов, хотя сам поединок вызвал немало критики. За реакциями следил спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Lynne Sladky

Американский блогер Джейк Пол (12 побед и 1 поражение), у которого более 20 миллионов подписчиков на YouTube и примерно 28 миллионов в одной из запрещенных в РФ соцсетей, штурмует профессиональный бокс довольно давно. Правда, уровень сопротивления ранее был соответствующим его возможностям: в частности, чуть больше года назад я рассказывал о его поединке с ныне пожилым Майком Тайсоном, в котором выстоять до конца для спортсмена с кучей старых болячек было сродни победе. Что "железный Майк", и сделал, пусть и разгромно проиграв молодому сопернику по очкам.

Летом 2025-го Пол успел победить давно покончившего с боксом экс-чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, у которого в последнее время серьезные проблемы с американскими законами. И если как минимум в этих поединках Джейк был плюс-минус фаворитом, просто потому что он моложе и находится в тонусе, то оппозиция в лице 36-летнего британца Энтони Джошуа (28 побед и 4 поражения) – совершенно другой уровень.

Да, экс-обладатель четырех поясов в тяжелом весе улетел в нокаут от своего соотечественника Даниэля Дюбуа в сентябре 2024-го, чем репутация некогда короля этой категории была слегка подмочена. Но в отличие от предыдущих соперников Пола, Джошуа все еще в большой игре. Плюс на стороне британца колоссальная разница в опыте и мощи, а также антропометрии: Джейк на 13 сантиметров ниже (185 против 198 у Энтони), плюс размах рук короче на 15 сантиметров (193 против 208). Кроме того, экс-чемпион мира показал на весах 110,4 килограмма, а его соперник – 98,2. Посмотрев на все это, у большинства экспертов был лишь один вопрос: в каком раунде американский выскочка ляжет на канвас?

Да, были смельчаки вроде рэпера Дрейка, известного своей "прозорливостью" в ставках: тот, на кого он возлагает надежду, практически всегда проигрывает. В бою Пола с Тайсоном он "зарядил" на легенду бокса 355 тысяч долларов – результат вы знаете. В этот раз канадский исполнитель поставил уже 200 тысяч на Джейка, и в случае успеха мог "поднять" 1,6 миллиона. Как видите, коэффициент на победу американца был огромным (в данном случае, 8,2).

"Проклятье Дрейка" наверняка сработало бы и так, но сюрприз в том, что блогер простоял против экс-чемпиона шесть раундов из запланированных восьми. Ну как простоял: судя по всему, план Пола был в том, чтобы максимально вывести Джошуа из себя совершенно небоксерскими штучками. Практически все трехминутки выглядели так: Джейк убегает, затем старается выбросить пару ударов, потом или клинчует, или вообще проходит в ноги, словно это очередной турнир UFC.

В какой-то момент этот стиль достал не столько британца (тот вообще был на удивление безэмоционален), сколько судью, который неоднократно делал ютуберу замечания. Плюс как человек из интернета, пару раз американец покривлялся перед камерами, чтобы было из чего резать короткие видео в соцсети.

От Энтони же, само собой, ждали молниеносного нокаута, но бой все шел, а чемпион молчал. Это не значит, что он вообще ничего не делал: нет, прижимал к канатам, с ленцой, но все же проверял на прочность. Но оформил пару нокдаунов только в пятом раунде, что с учетом диспозиции сил выглядит как минимум необычно. А как максимум, подозрительно.

Но закончилось все по-взрослому. К шестому раунду Джейк настолько вымотался, что стал падать уже и без ударов, и наконец Джошуа отправил его в нокаут пушечным выстрелом с правой в челюсть. Да так, что ее сломал, из-за чего блогера пришлось срочно увезти в больницу.

И блестящие операторы трансляции успели поймать невероятную реакцию Пола сразу после падения на ринг. Вместо того, чтобы лежать и сокрушаться, он помахал головой и сказал что-то вроде: "Вау!" Ощущение, что парень только в эту секунду понял, как на самом деле все бывает в этом виде спорта.



Фото: AP/Lynne Sladky

Тем не менее, Джошуа в интервью сразу после боя говорил о сопернике исключительно теплые слова.





Энтони Джошуа экс-чемпион мира в тяжелом весе Это было не лучшее выступление. Моя цель заключалась в том, чтобы добраться до Джейка Пола, прижать его и причинить ему боль. Это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но правая рука наконец-то достигла цели. Джейк Пол сегодня отлично проявил себя, и я хочу отдать ему должное. Он раз за разом вставал. Для этого нужно быть настоящим мужчиной.

Джейк Пол же честно признался в интервью: "Меня сегодня избили". Но боец не унывает и уже рвется в ринг снова.

"Я чувствую себя отлично. Было весело, мне нравится этот спорт. Это безумно, я получил огромное удовольствие. Джошуа – отличный боец. Меня сегодня избили, но в этом и суть этого спорта. Вернусь и продолжу побеждать", – отметил боксер-блогер.

Пол даже наметил себе следующего соперника – 37-летнего супертяжа Тайсона Фьюри, которого тут же и вызывал на поединок. "Цыганский король" не раз объявлял о завершении карьеры (последний был в январе 2025-го), но ради такой потенциально медийной и прибыльной для него истории – почему бы и нет?

Кстати, о финансах: оба боксера заработали за этот поединок колоссальные деньги. Сам Джейк Пол произнес журналистам призовой фонд в 267 миллионов долларов! По данным СМИ же, обоим боксерам в карман упало около 90 миллионов, что для того же Джошуа станет едва ли не рекордной суммой в карьере.

Спортивная же составляющая поединка у многих вызвала большие вопросы. В частности, промоутер в мире профессионального бокса Лу Дибелла в своих соцсетях серьезно прошелся по скиллам Джошуа в этом бою.





Лу Дибелла промоутер в мире профессионального бокса Между прочим, парень, который должен сейчас стыдиться, – это Энтони Джошуа… Это было его наследие. Пол – великий бизнесмен. Джошуа плевать на бокс.

Российский боец смешанных единоборств Борис Медведев в беседе с "Чемпионатом" прямо назвал поединок "рестлингом в перчатках" и "настоящим цирком". А вот боец легчайшего веса UFC Айманн Захаби и вовсе предположил в соцсетях, что британцу заранее могли дать установку не финишировать соперника слишком быстро.

"У меня ощущение, что у них было соглашение – в каком раунде Джейк должен упасть. Я не понимаю, как такой опытный и титулованный боксер, как Джошуа, не смог поймать его раньше. Очень неловкий и странный бой для просмотра. Мне показалось очевидным, что Джошуа "тащил" Пола", – предположил Захаби.

Правда, другому миксфайтеру, бывшему двойному чемпиону UFC Даниэлю Кормье поединок пришелся по душе. В чем он и признался на своем YouTube-канале.

"Этот бой был именно таким, каким и должен был быть. Он получился зрелищным, временами безумным – со всеми этими клинчами, захватами и замечаниями рефери в духе: "Фанаты заплатили не за все эти грязные приемы". И закончился он именно так, как должен был закончиться", – подвел черту Кормье.

В соцсетях же мнения традиционно разделились.

"Это не деньгами пичкать типов, что бы они "легли", когда он (Джейк Пол. – Прим. ред.) захочет. Получил по "кабине" наконец-то"; "Несколько раз в нокдаун – значит, пожалел блогера еще. Мог бы сразу наглухо"; "Даже Хабиб (Нурмагомедов, экс-чемпион UFC в легком весе. – Прим. ред.) так много раз не проходил в ноги, как Пол против Джошуа"; "Постановочная ерунда"; "По сути, до 6 раунда бой был по сценарию, где Пол прям такой крутой и выдерживает раунды с Джошуа", – написали комментаторы.

На мой же взгляд, восприятие таких поединков зависит от угла зрения на них. С одной стороны можно сказать, что это не имеет практически ничего общего с профессиональным боксом – и во многом будут правы. Это шоу, в котором крутятся огромные деньги, и популярность такого формата в современном мире охватов и просмотров совершенно не удивляет.

Но тут мы подходим к другому углу зрения: такие поединки – популяризация профессионального бокса как такового. Трансляция боя Пола и Джошуа шла почти на весь мир эксклюзивно на платформе Netflix, у которой серьезные планы на развитие этого вида спорта. Бой Пола с Майком Тайсоном на ней посмотрели, по официальным данным, 108 миллионов зрителей, что стало рекордом. Предварительно, поединок блогера с Энтони Джошуа эти цифры превзошел.

Полные трибуны, большое внимание болельщиков и экспертов, и неважно, плюются они или восхищаются. О боксе говорят, значит, дело сделано! Все в духе современного медийного хайпа. Возможно, это даже зацепит какого-нибудь мальчишку или девчонку, которые захотят заниматься боксом. Ведь частенько дети идут в секции, вдохновившись примером того, кого увидели в интернете или по ТВ. Боксеры же получают шанс заработать огромные деньги, что тот же Тайсон или Джошуа вполне заслужили своей карьерой.

Какая точка зрения ближе, решать лишь зрителю. Пока, судя по всему, платить деньги за это он готов.

