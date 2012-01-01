Усик вновь победил Фьюри в главном бою боксерского вечера в Эр-Рияде

В ночь на 22 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоялся "реванш века": в главном бою боксерского вечера сошлись супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри. В битве сразу за пять поясов победу вновь одержал украинец, но на сей раз единогласным решением судей. За счет чего ему удалось перебоксировать британца и почему многие зрители остались недовольны боем, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Украинский боксер Александр Усик в мае 2024 года стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, взяв верх раздельным решением судей в поединке против британца Тайсона Фьюри. Это было первое поражение Цыганского короля в карьере. Прошло чуть больше полугода, а 37-летний украинец (22 победы и 0 поражений) и 36-летний британец (34 победы, 1 ничья и 1 поражение) сошлись на ринге вновь. При этом Усик – уже не абсолютный чемпион: ему пришлось отказаться от пояса IBF из-за невозможности провести обязательную защиту.

Как и в первый раз, для боя выбрали футбольный стадион Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. А вот деньги уже совсем другие: если за первый поединок Усик получил примерно 40 миллионов долларов, а Фьюри – около 110, то в этот раз украинцу насыпали 114, а Цыганскому королю – "всего лишь" 76. Суммы в какой-то степени отражали и предматчевые расклады: букмекеры в целом отдавали пальму первенства украинцу.

В реванше разыгрывались титулы по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. На взвешивании Фьюри оказался больше Усика на безумные 25 килограммов – 127,4 против 102,5. Но команду украинца больше интересовал не вес, а борода соперника: промоутер боксера Александр Красюк потребовал от британца ее сбрить, так как она слишком длинная, что запрещено правилами. Однако у самого Усика претензий не было, поэтому Фьюри появился на ринге с внушительной растительностью на лице.

Бой в итоге продлился все 12 раундов. Его главное отличие от первого – Фьюри перестал паясничать: если в мае британец позволял себе странные выходки и провокации, то в декабре просто боксировал без лишних перфомансов.

В первых раундах Усик не очень понимал, как подступиться к сопернику, да еще и неслабо от него получал. Раскачиваться украинец начал где-то после четвертого раунда, однако Фьюри тоже продолжал находить бреши в обороне соперника. Но чем ближе дело шло к финальному гонгу, тем отчетливее вырисовывался вопрос: а хватит ли куда более тяжелому британцу дыхалки?



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Действительно, в заключительных раундах Тайсон начал проседать, чем Усик с удовольствием пользовался, выстреливая сериями и загоняя оппонента в капкан. Фьюри же вместо размена ударами все чаще начал предпочитать клинч. Однако в тех атаках, которые у британца все же проходили, украинцу наносился довольно серьезный урон.

Перед объявлением решения судей в трансляции появился подсчет зрителей одного из вещателей – те отдавали победу Фьюри 116–115. И было видно: Тайсон тоже рассчитывал на то, что реванш у него в кармане. Однако все три арбитра единогласно отдали победу действующему триумфатору с одинаковым счетом 116–112. Британец в секунду поменялся в лице.

Более того, впервые в истории бокса поединок судил еще и искусственный интеллект. И нейросети насчитали Усику еще больше – 118–112. Само собой, в Сети некоторые зрители тут же заявили, что не верят подсчетам ни людей, ни бездушной машины. Но в то же время очень многие отдали должное Усику, отмечая, что в целом он просто перебоксировал соперника, – особенно в последних раундах.

И действительно, согласно официальной статистике, украинец сделал 179 точных попаданий против 144 у соперника. При этом Фьюри исполнил гораздо больше ударов – 509, тогда как у Усика 423. Таким образом, большинство выстрелов Цыганского короля улетели "в молоко".

Но больше публику взволновал не результат поединка, а его содержание: от двух боксеров, которые получат 190 миллионов долларов на двоих, в целом ждали намного большего.





пользователь соцсетей Это были танцы, а не бой, 58-летний Тайсон лучше выступил недавно.

"Победа по делу, но сам бой разочаровал. Первый был лучше", – отметил другой комментатор.

"Когда 120 с лишним килограммов мяса начинают вязать соперника, тяжело дать красивый бой", – подчеркнул один из пользователей



Фото: AP Photo/Frank Augstein

"За что платят такие огромные гонорары современным боксерам, понятия не имею. Раньше был "железный Майк", а теперь "Обеликс" (судя по всему, имеется ввиду некое сходство Фьюри с этим персонажем. – Прим. ред.). Никакой зрелищности", – раздосадован еще один зритель.



Третья серия этого противостояния в обозримом будущем не ожидается – если она вообще состоится. В интервью после боя Александр согласился на реванш с Даниэлем Дюбуа, которого украинец нокаутировал в августе 2023 года. О дальнейших планах британца же пока ничего неизвестно.

