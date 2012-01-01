Бивол – о бое с Бетербиевым: подняли его руку, значит, он победил

В ночь на 13 октября россиянин Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе: в главном бою турнира в Саудовской Аравии он одолел своего соотечественника Дмитрия Бивола. Однако результат поединка у многих вызвал недоумение. Чем остались недовольны некоторые зрители, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В бою россиян Артура Бетербиева (39 лет) и Дмитрия Бивола (33 года) на кону было четыре основных пояса (по версиям WBA, WBC, IBF и WBO), один менее статусный (IBO) и один специальный – с надписью "Неоспоримый". Ни один боксер из нашей страны не претендовал на такое количество наград.

Оба заходили в ринг в статусе непобежденных. Бетербиев до боя в Саудовской Аравии провел в профессионалах 20 боев, и все выиграл, – причем нокаутом. В активе Бивола было 23 победы, из которых 12 – досрочно. Гонорары соответствуют статусу бойцов: оба получат рекордные в своей карьере 10 миллионов долларов плюс процент от доходов с платных телетрансляций.

Поединок должен был состояться летом, однако Артур получил разрыв мениска и потратил некоторое время на восстановление. Случались и неспортивные проблемы: организаторы запретили Биволу и Бетербиеву выходить под российским флагом из-за санкций. К смене спортивного гражданства в нынешних условиях уже давно пора привыкнуть: Дмитрий "де-юре" представлял Кыргызстан, Артур – Канаду. Важнее, что оба не разрывали связи с Россией, а Бивол в своей раздевалке даже повесил триколор и вышел на битву под любимую "Группу крови" Виктора Цоя. Бетербиев же появился перед публикой под песню "Вперед, "Ахмат".

Все 12 раундов зрители наблюдали схватку невероятных профессионалов, которые прошли сумасшедшую подготовку в тренировочных лагерях. При этом свой стиль смог навязать, скорее, Бетербиев: боец по прозвищу "БТР" большую часть схватки владел центром ринга и регулярно прессинговал соперника к канатам. Однако Бивол за счет грамотных перемещений в целом лишил оппонента одного из козырей – ближнего боя, в котором немудрено получить знаменитый удар Артура сумасшедшей силы.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В то же время Бетербиеву пришлось регулярно увиливать от взрывных комбинаций Бивола. И чем ближе к 12-му раунду, тем чаще Дмитрий контратаковал. Причем визуально казалось, что его выстрелы были более точными и акцентированными.

"БТР" нанес урон Биволу, но так и не смог его нокаутировать, – впервые в профессиональной карьере Бетербиева его бой продлился до самого конца. В углу Дмитрия было заметно воодушевление: ему явно казалось, что поединок остался за ним. Но судьи иного мнения: один насчитал ничью (114–114), а еще двое отдали победу Артуру (115–113 и 116–112).

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Поздравить бойца в ринг зашел Рамзан Кадыров.





Артур Бетербиев абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Я не был хорош, хотел показать себя лучше. Чувствовал дискомфорт, но сегодня я был лучше. Очень хотел нокаутировать его – не смог донести удар. Но сегодня я счастлив.

Как только рефери поднял руку Бетербиева, на Биволе не было лица. Однако во время интервью после поединка Дмитрий ушел от ответа на вопрос о судейских оценках.

"Я воин, и должен делать все великолепно. Никаких оправданий, только поздравления Артуру и его команде. Удивлен ли результату? Старался делать свою работу, а это мнение судей. Подняли его руку, значит, он победил", – заявил Бивол.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин



Дмитрий Бивол претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Хочу поблагодарить за этот шанс, просто поздравить Артура и его команду. Никаких проблем.

При этом после боя в Сети под постами о победе Бетербиева начали ставить сотни дизлайков. По мнению многих зрителей, судьи украли победу у его соперника.

"Бивол выиграл, все, кто смотрел бой, это видели. И реакция углов после боя говорит сама за себя", – отметил Vasya.

"Даже на повторах было видно разный уровень бокса, более точная работа Бивола. Множество ударов Артура приходилось просто на защиту", – подчеркнул Сергей.

Однако другие комментаторы убеждены, что Бивол не заслужил победы из-за выбранной тактики на поединок.

"Может, мы разные бои смотрели? Что за реакция вообще, Бивол не дрался как раньше. Он бегал от боя. Бетербиев бил и попадал", – высказался Al.

"Бивол весь бой пробегал. Артур чемпион!" – написал Marat.

Недоумевал после поединка и футболист Артем Дзюба. Нападающий "Акрона" опубликовал в соцсетях ролик, как он ждал объявления победителя, говоря: "Ну конечно, Бивол!"

"Вы че, издеваетесь?! Тогда у меня все, господа", – признался Дзюба после оглашения результатов поединка.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Но, кажется, больше всех успеху Беребиева во время стрима радовалась бывшая жена Дмитрия Бивола Екатерина, которая ранее обвиняла экс-супруга в абьюзе и домашнем насилии.





Екатерина бывшая жена Дмитрия Бивола Так тебе и надо, дебил!

Есть ощущение, что после столь спорной концовки эта история еще не закончена. Тем более, что Бивол не стал отвергать идею реванша, так как его мечта – стать абсолютным чемпионом.

Но пока ее достиг боец из другого угла ринга. Пусть и пояс с надписью "Неоспоримый" некоторые болельщики все же поставили под сомнение.

