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02 июня, 11:50

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Ислам Махачев третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе

Д’Арсе в помощь: Ислам Махачев в третий раз защитил пояс чемпиона UFC

В ночь на 2 июня Ислам Махачев победил Дастина Порьена в главном бою турнира UFC 302, который прошел в США, и третий раз защитил пояс чемпиона в легком весе. Россиянин взял верх удушающим приемом в середине пятого раунда. Что предшествовало одному из самых ожидаемых боев года и как сражался чемпион, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Действующий чемпион UFC в легком весе взял свой титул осенью 2022 года и с тех пор провел уже две защиты. Заодно и возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). На третью защиту российский спортсмен вышел против 35-летнего американца Дастина Порье по прозвищу "Бриллиант". Одной из легенд UFC, в свое время дважды грохнувшего Конора Макгрегора. Но так и не ставшего полноценным чемпионом.

При этом Дастин – та еще задира. На битве бой едва не начался раньше времени. Махачев и Порье обменивались репликами, как вдруг в речи американца пару раз проскочило довольно популярное в английском языке нецензурное слово, начинающееся на "маза…". Так как в оригинале эта часть пишется как mother, в контексте отношения кавказцев к матерям это выглядело как минимум неоднозначно. Сам Махачев еще до поединка сказал, что ситуация исчерпана и стала лишь следствием недопонимания, но осадочек остался. "Я все равно финиширую его", – произнес россиянин в том же интервью.

Это была битва стилей. Махачев – вольник и самбист, а потому тяготеет к контролю на канвасе. Непобедимый дагестанский "Орел" Хабиб Нурмагомедов поучаствовал в подготовке Махачева к поединку и был в углу Ислама на турнире UFC 302 в городе Ньюарк. Наверняка подсказал что-то и из своего опыта: в сентябре 2019-го он сам удосрочил Дастина удушающим и защитил пояс чемпиона.

Порье же – один из лучших ударников UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, противостоять которому в стойке крайне сложно. Но Дастин за последние два с лишним года "Бриллиант" провел четыре боя, чередуя поражения и победы. И даже несмотря на то, что в марте 2024-го Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени на UFC 299, букмекеры и большинство специалистов отдавали пальму первенства Махачеву.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Поначалу и правда казалось, что для Дастина в октагоне вообще не будет никакого просвета. Ислам в первом раунде сразу постарался уйти от размена в стойке и перевел действо на канвас. Сначала с диагональным контролем сверху, а затем и спины. Но Порье – парень не промах, и сумел здорово отзащищаться, не дав провести удушающий.

А вот во втором раунде Дастин получил шанс провести пятиминутку уже в своем стиле. Порье образцово ушел от попыток россиянина провести тейкдаун и сам неплохо попадал по сопернику. Однако в отличие от того же Хабиба, стиль которого полностью основан на контроле в партере, Махачев неплохо поработал и в стойке. Да, вторым номером, но все же четко доставал оппонента.

Третья пятиминутка началась с классного удара Ислама коленом, после чего у Порье разлетелся нос. Затем у Махачева вновь прошел удачный тейкдаун, и дагестанский боец сумел полностью оказаться на сопернике сверху. Дастин попал в тяжелую ситуацию, которая, по идее, должна была закончиться для него серией пушечных ударов сверху. Но американец снова отыскал брешь в российской бронебойной машине.

Сумел вырваться Порье и в четвертом раунде, когда Махачев прижал его к сетке. А напоследок еще и провел парочку мощных ударов, один из которых – локтем – вскрыл очень серьезную сечку на лбу Ислама.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Дастин уже заслужил овации, дав такой суровый отпор чемпиону. Оставался последний, пятый раунд, а там уж как решат судьи. Но вы же помните, что наш боец обещал финишировать американца? Так и случилось в середине заключительной пятиминутки. Махачев снова вышел на удушающий, проведя прием Д’Арсе: в этой ситуации идет захват не только шеи, но и рук соперника. И на сей раз Порье уже не оставалось ничего, кроме как сдаться.

Третья защита Махачева – столько раз это делал только Хабиб. Тринадцатая победа подряд в легком дивизионе – даже у Нурмагомедова в свое время серия длилась меньше. И Ислам уже строит новые планы. Наш боец признался, что защиты ему больше неинтересны, а потому рассматривает титульный поединок в полусредней весовой категории.

Если глава UFC Дана Уайт на это согласится, нас ждет нечто легендарное.

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Камзин Никита

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