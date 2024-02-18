Топурия победил Волкановски на турнире UFC 298 в Анахайме

Илия Топурия победил Алекса Волкановски в титульном бою за звание лучшего в полулегком весе на турнире UFC 298, который прошел в Анахайме в ночь на 18 февраля. Австралиец удерживал пояс четыре года и защищал его пять раз, но на шестом случилась сенсационная осечка. О ярких моментах этой и других схваток основного карда расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Копылов и компания

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Американец Энтони Эрнандес в битве средневесов на UFC 298 в любом случае получил бы в соперники россиянина. Изначально им стал Икрам Алискеров, но инфекция на локте смазала всю подготовку. Бой на коротком уведомлении принял один из самых талантливых проспектов промоушена Роман Копылов.

Оба бойца до битвы лицом к лицу шли на сериях: у 32-летнего россиянина четыре проведенных нокаута подряд, у 30-летнего американца столько же побед, но досрочных только три. Лучшим мог стать только один, и увы, все сложилось не в пользу Копылова. Эрнандес проявил себя как прекрасный борец, который искал свое счастье в схватке на канвасе. Копылов полтора раунда вырывался из-под американского одеяла, но в конце концов соперник сделал свое дело. Несколько попыток удушающего, и одна из них все же заставила россиянина постучать по руке оппонента.

Вслед за Копыловым и Эрнандесом в залитый кровью и потом октагон зашли грузин Мераб Двалишвили и американец Генри Сехудо. Последний – глыба, экс-обладатель поясов сразу в двух категориях, но поддерживать ту же прыть в 37 совсем непросто. Тем более, против зверски прессингующего 33-летнего соперника, у которого за плечами серия из девяти побед.



Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Сехудо все три раунда держался прекрасно, нейтрализуя опасность, которая исходила от Двалишвили. Правда, было видно, как с каждой минутой силы стремительно покидают американца, и концовку битвы он проводил уже "на ободах".

Грузин же превзошел бывшего чемпиона за счет выносливости и мощи. Он был настолько уверен в себе, что даже нашел момент для баловства: притащил через весь октагон соперника на плече и бросил около сидящего вплотную к клетке Марка Цукерберга, а при попытке сделать удушающий Двалишвили показывал публике язык.

Грузин стал победителем единогласным решением судей. Для Сехудо же, вероятно, это был последний бой в UFC. Еще до битв в Анахайме он заявил, что если потерпит здесь фиаско, то закончит карьеру.

Залетели в основной кард и два полусредневеса – 33-летний американец Джефф Нил и 26-летний ирландец Иэн Гэрри. От битвы двух прекрасных ударников ждали сочный стейк, а получили кусок мяса, который трудно прожевать. Перестрелки, мягко говоря, не получилось. Во многом за счет тактики Нила прижимать оппонента к сетке, дабы лишить его фирменной маневренности.

При этом казалось, что Джефф тихоходом, но все же забирает свое. Но у судей было другое мнение – те отдали победу Гэрри раздельным решением. Речь бойца после успеха встретили оглушительным свистом. Так себе бой, чего уж говорить.

Роберт Уиттакер – Пауло Коста

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Так уж вышло, что в со-главный и главный бои UFC 298 залетели австралийцы. И оппоненты были у них – что надо.

Экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру сопротивлялся бывший претендент на пояс – бразилец Пауло Коста. Последний бой в UFC для каждого из них сложился с прямо противоположным настроением. Уиттакер влетел на технический нокаут в исполнении ныне действующего держателя пояса Дрикуса дю Плесси, а вот Коста бахнул единогласным решением судей Люка Рокхолда (правда, было это аж в августе 2022-го).

В целом это противостояние блистательной маневренности Уиттакера и сумасшедшей антропометрии Косты. И в этом бою было самое главное – удовольствие от просмотра. Особенно на фоне Нила и Гэрри, от которых ранним столичным утром легко можно было задремать.

Австралиец и бразилец с первых минут сон как рукой сняли: это был обалденный размен ударами, в котором прицел чуть лучше настроен у бывшего чемпиона. Экс-претендент держался молодцом, а под конец первого раунда еще и исполнил потрясающий хайкик чисто под видеонарезку – один из самых ярких моментов всего турнира. После такого кровь уже было не остановить.

Хлещущий из носа Уиттакера фонтан не помешал ему делать свое дело и шаг за шагом двигаться к победе. К третьему раунду австралиец отбил бразильцу практически все, и особенно ноги, что тому аж приходилось пританцовывать от боли. От знатного нокаутера Косты ждали подвоха до последнего, но не вышло – Уиттакер стал победителем единогласным решением судей.

Алекс Волкановски – Илия Топурия

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Битва легенды и действующего обладателя пояса в полулегком весе с дерзким претендентом на звание лучшего. Их шоу началось еще на пресс-конференции, где 27-летний грузино-испанец Илия Топурия то и дело провоцировал чемпиона в этой категории 35-летнего австралийца Алекса Волкановски. Особенно горячо стало, когда претендент покусился на реликвию, схватив пояс и подняв вверх. Волкановски был готов научить его хорошим манерам прямо на месте, но команда промоушена сумела разнять озлобленных спортсменов.

Этот пояс он не отдавал никому почти четыре года. И право им обладать Волкановски защищал целых пять раз – крепость. Правда, когда австралийцу захотелось большего, а именно титула лучшего в легком весе, там ему дважды знатно навалял россиянин Ислам Махачев – ныне первый номер рейтинга среди всех бойцов UFC прямо сейчас. Волкановски обещал еще разок заглянуть в эту категорию, но пока же решил вернуться в зону комфорта.

Что до Топурии, то этот плохой парень – одна из главных восходящих звезд промоушена. Весьма мастеровитый спортсмен, который умеет в октагоне практически все, да еще и со жгучим неуступчивым характером – смесь поистине взрывоопасная. А главное, Топурия провел в ММА 14 боев и ни в одном из них так и не познал, что значит проигрывать.

До боя грузино-испанец назвал австралийца стариком, которому пора на пенсию. Волкановски подошел к этому с юмором, сняв вирусный ролик со своим участием и придя на пресс-конференцию в "пожилом" прикиде. В бою же 35-летний спортсмен выглядел не стариком, а, скорее, умудренным жизнью профессором. Он делал свое дело, точно попадая по сопернику, выжидая, когда тот откроется под сокрушительный удар. Но против агрессивного Топурии, подмявшего под себя почти всю территорию, этого было очень мало.

А тот минуту за минутой наращивал прессинг. И в итоге в середине второго раунда довел его до такого состояния, что обрушил серию взрывных снайперских ударов в голову Волкановски, отправив теперь уже бывшего чемпиона в очередной нокаут – второй подряд. Видимо, эхо боя с Махачевым в октябре 2023-го, где все завершилось ровно тем же образом, оставило свой нестираемый отпечаток на австралийце.

Шестая защита титула не удалась, Топурия – новый чемпион в полулегком весе. Что называется, дорогу молодым. И после поединка Илия вновь показал свой острый характер, вызвав на бой в ставшей ему родной Испании самого Конора Макгрегора, не выбирая при этом выражений. Если два этих тестостероновых монстра сойдутся в одном октагоне, землетрясение достанет даже до самых дальних уголков планеты.

А Волкановски уже заявил, что хочет реванш. Но стоит ли, после двух нокаутов подряд? Понятно, что Алекс вряд ли уйдет на так ярко обыгрываемую им самим спортивную пенсию. Но есть ощущение, что если Топурия продолжит в том же духе, пояс может задержаться у него надолго. UFC получил нового яркого триумфатора потенциально на долгие годы вперед.