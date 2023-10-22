Победы Махачева и Чимаева, конфуз Анкалаева. Главные итоги турнира UFC 294

21 октября в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном поединке россиянин Ислам Махачев досрочно победил австралийца Алекса Волкановски. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других важных боях турнира.

Саид Нурмагомедов – Муин Гафуров

В предварительном карде прошли несколько боев, которые достойны отдельного упоминания. Вечер в Абу-Даби открывал дебютант UFC россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Ранее он выступал в турнирах AMC Fight Nights Global, но в 2023-м подписал контракт с самым популярным бойцовским промоушеном. Дебют удался: Шарабутдин единогласным решением судей победил бразильца Бруно Силву.

После, и тоже вердиктом арбитров, свой поединок выиграла россиянка Виктория Дудакова, которая одолела американку Джин Ю Фрей. А уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, представляющий сейчас Великобританию, в третьем раунде сумел финишировать американского бойца Тима Эллиотта.

Основной кард же открывал бой россиянина Саида Нурмагомедова (не родственник, а однофамилец Хабиба) и представителя Таджикистана Муина Гафурова. Последний поединок наш спортсмен проиграл: несмотря на неплохое противостояние с Джонатаном Мартинесом, судьи отдали победу американцу. Гафуров же в своем дебютном бою в UFC, который состоялся в июне, уступил еще одному представителю США Джону Кастанеде – причем раздельным решением. Так что каждый из бойцов был настроен на то, чтобы реабилитироваться и продолжить свое движение наверх в легчайшем дивизионе промоушена.

Однако у Саида вышло лучше – да что уж там, это получилось просто феноменально. В первом же раунде, когда Гафуров полез в борьбу, Нурмагомедов поймал голову соперника в замок и молниеносно набросил на нее гильотину. Казалось, боец из Таджикистана сможет освободиться, но Саид сдавать позицию был не намерен и лишь упрочил захват. Несколько секунд – и Муин постучал. А бой был закончен спустя всего минуту после начала.

Икрам Алискеров – Варлей Алвис

Осенью 2022-го россиянин Икрам Алискеров выиграл бой против бразильца Марио Филипе де Соузы, и вместе с ним – право подписать контракт с UFC. А уже год спустя оказался в основном карде турнира в Абу-Даби. В целом для бойца с серией из 14 побед и всего одним проигрышем это было понятно. Тем более, что единственное поражение Алискерову нанес Хамзат Чимаев. На турнире UFC 288 в мае этого года Икрам в первом же раунде нокаутировал американца Фила Хоуса и, как бывает в таких случаях, получил шанс на более статусный бой.

Изначально Алискеров должен был подраться с уроженцем Дагестана из Франции Нассурдином Имавовым. Но тот снялся с турнира из-за травмы, а соперником Икрама стал бразилец Варлей Алвес. В последних шести боях он одержал всего две победы, поэтому фаворит поединка в Абу-Даби был очевиден.

С первых секунд Икрам стал работать первым номером. Время от времени бразилец лез вперед, но Алискеров каждый раз останавливал его контрвыпадами. Спустя две минуты после начала боя сам Икрам левым боковым пробил оборону Алвеса – соперник россиянина пошатнулся, но встал. Впрочем, ненадолго: Алискеров прижал оппонента к сетке и сначала качнул левым хайкиком, а затем красивейшим ударом в прыжке с колена фактически вырубил Варлея.

Икрам полетел добивать, но бой был уже предрешен. Спустя несколько секунд тотального избиения рефери остановил поединок, присудив победу российскому спортсмену.

Магомед Анкалаев – Джонни Уокер

Магомед Анкалаев на турнире в Абу-Даби стал, пожалуй, единственным россиянином, который так и не добился желаемого результата. При этом 31-летний боец изначально оказался в не очень приятном положении.

В декабре 2022-го Анкалаев бился за титул в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. Магомед очевидно выиграл тот бой, но судьи зафиксировали по итогам пяти раундов фантастически несправедливую ничью. В итоге титул остался вакантным, а еще один чемпионский поединок состоялся полтора месяца спустя. Тогда пояс в битве с бразильцем Гловером Тейшейрой неожиданно забрал американский спортсмен Джамал Хилл, который заменил другого претендента – чеха Иржи Прохазку. Таким образом, Анкалаева в один момент отодвинули от заветного титула.

Магомед мог сделать шаг навстречу поясу, если бы победил бразильца Джонни Уокера. И все расклады говорили в пользу того, что у него это получится. Очное противостояние началось с доминирования российского спортсмена. Спустя две минуты Магомед перевел бой в партер, у Анкалаева почти получилось забрать спину, но соперник вырвался.

Меньше чем за две минуты до конца раунда Уокер попытался встать, но Магомед нанес ему удар коленом в голову. Однако в UFC такие атаки запрещены, ведь бразилец находился на трех точках опоры. За такой же удар, например, лишился чемпионского пояса россиянин Петр Ян в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. Здесь же тоже стало тревожно: рефери объявил тайм-аут, вызвал врача, который, смотря на, казалось бы абсолютно здорового Уокера, помотал головой и призвал заканчивать бой.

Поединок объявили завершенным, но тут началось самое интересное. Бразилец не понял отмашки рефери и, как ни в чем ни бывало, попер продолжать встречу. А когда судья попытался остановить бойца, Уокер оттолкнул его и начал качать права. Тут же в октагон залетел персонал, принявшийся успокаивать и Джонни, и Анкалаева, который тоже стал рваться в битву. Ситуацию пришлось разруливать президенту UFC Дане Уайту: он тоже пришел в октагон и стал разговаривать с бразильцем.

В результате бой все-таки признали несостоявшимся. А позднее, на пресс-конференции Уайт назвал остановку поединка ошибкой. По его словам, врач спросил у бойца, в какой стране тот находится, и не получив внятного ответа, решил завершить встречу. Хотя, возможно, Уокер просто этого не знал в принципе.

Хамзат Чимаев – Камару Усман

Уроженец Чечни, ныне проживающий в Швеции, Хамзат Чимаев проделал колоссально успешный и невероятно быстрый путь в UFC. Всего за три года он оказался в топ-5 полусреднего веса, разобравшись с наскока даже с таким мощным и опытным бойцом как бразилец Гилберт Бернс. Однако, с трудом попадая в весовую категорию, Хамзат решил перейти в более комфортный средний дивизион.

Здесь Чимаев должен был подраться с весьма опасным Пауло Костой, но меньше чем за две недели до боя бразилец снялся из-за травмы. Но судьба предоставила Хамзату куда более крутого соперника – экс-чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана из США, который согласился на коротком уведомлении принять предложение UFC и дебютировал в среднем весе.

Начало боя Чимаева и Усмана вышло поистине увлекательным. Спустя всего 20 секунд Хамзат провел успешный тейкдаун и оказался за спиной у Камару. Американский спортсмен был не готов к такому давлению и лишь защищался от сумасшедшей борьбы Чимаева и кулаков, которые то и дело летели в голову. За полторы минуты до перерыва Хамзат едва не закрыл замок на шее у Камару, но экс-чемпион в кувырке смог разрушить эти планы. Чимаев продолжил мучить соперника в партере, но Усман дотерпел до конца раунда, который с явным преимуществом остался за шведско-российским спортсменом.

Второй раунд вышел куда более сухим и бессобытийным – особенно на фоне первого. Но Камару, казалось, адаптировался к сопернику, и даже, вероятно, забрал вторую пятиминутку. Третий раунд начался с равного обмена ударами. Более того, первая его половина явно осталась за Усманом. Но затем Чимаев снова успешно опрокинул противника и добрал недостающие очки. Этого хватило, чтобы выиграть бой – судьи присудили победу Хамзату большинством голосов.

Ислам Махачев – Александр Волкановски

Главный поединок UFC 294 тоже получился таким громким почти случайно. Изначально Ислам Махачев должен был драться с другим соперником – бывшим чемпионом легкого веса Чарльзом Оливейрой. Но он выглядел настолько слабо на фоне россиянина, что вопросов по реваншу почти не стояло. Тут, к большому счастью для фанатов, Оливейра, как и его соотечественник Коста, снялся с UFC 294 из-за травмы. А подраться с Махачевым согласился чемпион полулегкого веса австралиец Алекс Волкановски.

Этого реванша ждали куда больше, и причины на то были вполне весомые: несмотря на то, что в первом бою Махачев одержал победу над своим соперником единогласным решением судей, многим запомнились последние десятки секунд в исполнении Волкановски. И часть фанатов считала, что во втором матче Алекс способен сделать выводы и отобрать чемпионский пояс у Ислама.

Реальность оказалась куда прозаичнее. После аккуратного старта и обоюдной проверки защиты друг друга Ислам попытался перевести противостояние в партер. Здесь Волкановски оказался надежен, не дав себя повалить, и в итоге вернувшись в стойку.

Но спустя ровно три минуты Махачев решил пробить хай-кик и попал сопернику точно в голову. Австралийца повело, россиянин полетел добивать, и еще через несколько секунд рефери вынужден был остановить поединок. Исламу хватило всего половины раунда, чтобы защитить титул в легком весе во второй раз и снять все вопросы относительно реванша с Волкановски.