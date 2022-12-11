Как судьи отобрали победу у россиянина Магомеда Анкалаева на UFC 282

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В главном бою Магомед Анкалаев встречался с Яном Блаховичем. Российский спортсмен доминировал на протяжении большей части поединка, но судьи сенсационно объявили ничью. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом невероятном решении.
После UFC 280 в октябре этого года мало что могло удивить в плане судейских вердиктов в американском промоушене. На том турнире совершенно непостижимым образом в бою между россиянином Петром Яном и спортсменом из США Шоном О'Мэлли победу раздельным решением присудили последнему.
Такому исходу удивился даже сам американец: он считал, что уступил в этом поединке. И с ним был согласен весь мир смешанных единоборств... кроме судей поединка Ян – О'Мэлли. Та ситуация сильно ударила по репутации UFC. Казалось, ничего более нелепого произойти не может. Но спустя два номерных турнира арбитрам промоушена удалось переплюнуть прошлые подвиги.
Главным боем UFC 282 изначально должен был стать реванш обладателя титула в полутяжелом весе Иржи Прохазки и экс-чемпиона дивизиона Гловера Тейшейры. Меньше чем за месяц до турнира чешский боец снялся из-за травмы. Его место занял на тот момент третий номер рейтинга полутяжеловесов Магомед Анкалаев, однако Тейшейра отказался от боя с российским спортсменом.
Позднее бразилец объяснил это тем, что настраивался на поединок с Прохазкой, а "Анкалаев – левша, и к нему сложнее и дольше готовиться". Так возможность принять участие в бою за освободившийся титул получил бывший обладатель пояса в полутяжелом весе Ян Блахович.
Анкалаев уже давно заслуживал битвы за звание чемпиона. До нынешнего турнира Магомед одержал в UFC девять побед кряду и 19 всего, проиграв лишь в дебютном поединке в американском промоушене Полу Крейгу. В своей последней схватке в августе этого года россиянин уверенно разобрался с пятым номером полутяжелого веса Энтони Смитом и в интервью после оглашения результатов прямо спросил у организаторов: "Сколько еще я должен выиграть боев, чтобы мне дали шанс подраться за пояс?".
Желанного момента пришлось ждать недолго. И Блахович в качестве соперника был даже более привлекателен: несмотря на внушительный опыт, габариты и умение работать в партере, он казался все же менее опасным, чем тот же Прохазка. На практике же поляк с первых минут доставлял большие неудобства Анкалаеву.
В дебютном раунде Блахович чуть точнее попадал по российскому бойцу, но наш спортсмен, казалось, делал это чаще. Во втором Ян заставил многих поклонников Магомеда понервничать: своими лоу-киками Блахович травмировал правую ногу Анкалаева. Было заметно, что с середины раунда россиянин уже начал прихрамывать. За полторы минуты до конца второго раунда поляк в очередной раз так удачно попал в ту же зону, что Магомед потерял равновесие и был вынужден броситься в клинч, чтобы спасти бой.
В третьей пятиминутке Блахович продолжил выключать ноги Анкалаева и заставил того поменять стойку. Между тем Магомед не только не потерялся, но и продолжил размениваться ударами на равных, в концовке даже проведя успешный тейкдаун.
В четвертом раунде Анкалаев решил взять свое в партере. Отправив на второй минуте поляка на канвас, он стал всячески выматывать его неприятными ударами в голову и корпус и едва не задушил, пройдя за спину. Пятый раунд также полностью остался за Магомедом.
Заключительная пятиминутка началась с нелепой защиты от прохода в корпус в исполнении Блаховича. В итоге добрую часть раунда Ян снова провел на настиле, только чудом не позволив поймать себя на болевой или удушающий.
После финального гонга Анкалаев радостно вскинул руки, предвкушая объявление результатов и вручение чемпионского пояса. Несмотря на относительно равную битву, сомнений относительно исхода не было даже у Блаховича: в момент оглашения итогов Ян показал пальцем на Анкалаева, считая, что тот выиграл. Но судьи решили совсем по-другому: один рефери отдал победу Блаховичу, второй – Анкалаеву, а третий и вовсе насчитал ничью. Таким образом, поединок, по мнению арбитров, не выявил сильнейшего. Магомед остался без пояса.
Блахович искренне удивился такому решению: "Конечно, мне нужно пересмотреть бой. И не то, чтобы я хотел его проиграть. Но я могу совершенно точно сказать, что я не победитель". Анкалаев же был просто в ярости: "Я выиграл бой. Но мне почему-то не дали пояс". После этого Блахович подошел к комментатору Джо Рогану, который общался с россиянином и добавил: "Просто отдайте титул Анкалаеву". Магомед оказался настолько расстроен произошедшим, что намекнул на возможный уход из промоушена: "Я даже не знаю, буду ли я здесь после этого выступать".
Вероятно, UFC было бы впору задуматься над работой судей. Ведь проблема здесь явно не в политике. На этом же турнире вопросы возникли и к со-главному бою между американцем Джаредом Гордоном и англичанином Пэдди Пимблеттом, которого называют одним из главных проспектов UFC. Британец выглядел откровенно слабо, но победил спорным судейским решением.
Президент промоушена Дана Уайт же не увидел в этом проблемы, как и в том, что главный поединок турнира закончился вничью. Уайт назвал бой Анкалаева и Блаховича "ужасным" и заявил, что не знает, кто победил, так как "стал вырубаться уже после третьего раунда".
Кажется, этими словами Дана сам же и объяснил произошедшее. При этом попутно дав четкий сигнал будущим претендентам на пояс: вы должны либо быть перспективным чудаком вроде Пимблетта и О'Мэлли, либо показывать продающееся зрелище, либо финишировать своего соперника. В остальных случаях – пеняйте на себя. Как говорится, бизнес и ничего личного.
В этом контексте особенно смешно звучит недавнее заявление Уайта, что он терпеть не может футбол. Глава UFC признался, что считает его "наименее талантливым видом спорта на земле". Но проходящий в это же время чемпионат мира в Катаре показывает: футбол фантастически интересен, кристально понятен, а главное – справедлив, независимо от зрелищности и популярности номинальных фаворитов. Это и есть настоящий спорт.
UFC же как один из главных представителей мира смешанных единоборств в ночь с 10 на 11 декабря сделал гигантский шаг в сторону циркового жанра.