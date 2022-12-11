Как судьи отобрали победу у россиянина Магомеда Анкалаева на UFC 282

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В главном бою Магомед Анкалаев встречался с Яном Блаховичем. Российский спортсмен доминировал на протяжении большей части поединка, но судьи сенсационно объявили ничью. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом невероятном решении.

Фото: AP Photo/John Locher

После UFC 280 в октябре этого года мало что могло удивить в плане судейских вердиктов в американском промоушене. На том турнире совершенно непостижимым образом в бою между россиянином Петром Яном и спортсменом из США Шоном О'Мэлли победу раздельным решением присудили последнему.

Такому исходу удивился даже сам американец: он считал, что уступил в этом поединке. И с ним был согласен весь мир смешанных единоборств... кроме судей поединка Ян – О'Мэлли. Та ситуация сильно ударила по репутации UFC. Казалось, ничего более нелепого произойти не может. Но спустя два номерных турнира арбитрам промоушена удалось переплюнуть прошлые подвиги.

Фото: AP Photo/John Locher

Главным боем UFC 282 изначально должен был стать реванш обладателя титула в полутяжелом весе Иржи Прохазки и экс-чемпиона дивизиона Гловера Тейшейры. Меньше чем за месяц до турнира чешский боец снялся из-за травмы. Его место занял на тот момент третий номер рейтинга полутяжеловесов Магомед Анкалаев, однако Тейшейра отказался от боя с российским спортсменом.

Позднее бразилец объяснил это тем, что настраивался на поединок с Прохазкой, а "Анкалаев – левша, и к нему сложнее и дольше готовиться". Так возможность принять участие в бою за освободившийся титул получил бывший обладатель пояса в полутяжелом весе Ян Блахович.

Анкалаев уже давно заслуживал битвы за звание чемпиона. До нынешнего турнира Магомед одержал в UFC девять побед кряду и 19 всего, проиграв лишь в дебютном поединке в американском промоушене Полу Крейгу. В своей последней схватке в августе этого года россиянин уверенно разобрался с пятым номером полутяжелого веса Энтони Смитом и в интервью после оглашения результатов прямо спросил у организаторов: "Сколько еще я должен выиграть боев, чтобы мне дали шанс подраться за пояс?".

Желанного момента пришлось ждать недолго. И Блахович в качестве соперника был даже более привлекателен: несмотря на внушительный опыт, габариты и умение работать в партере, он казался все же менее опасным, чем тот же Прохазка. На практике же поляк с первых минут доставлял большие неудобства Анкалаеву.

Фото: AP Photo/John Locher

В дебютном раунде Блахович чуть точнее попадал по российскому бойцу, но наш спортсмен, казалось, делал это чаще. Во втором Ян заставил многих поклонников Магомеда понервничать: своими лоу-киками Блахович травмировал правую ногу Анкалаева. Было заметно, что с середины раунда россиянин уже начал прихрамывать. За полторы минуты до конца второго раунда поляк в очередной раз так удачно попал в ту же зону, что Магомед потерял равновесие и был вынужден броситься в клинч, чтобы спасти бой.

В третьей пятиминутке Блахович продолжил выключать ноги Анкалаева и заставил того поменять стойку. Между тем Магомед не только не потерялся, но и продолжил размениваться ударами на равных, в концовке даже проведя успешный тейкдаун.

В четвертом раунде Анкалаев решил взять свое в партере. Отправив на второй минуте поляка на канвас, он стал всячески выматывать его неприятными ударами в голову и корпус и едва не задушил, пройдя за спину. Пятый раунд также полностью остался за Магомедом.

Заключительная пятиминутка началась с нелепой защиты от прохода в корпус в исполнении Блаховича. В итоге добрую часть раунда Ян снова провел на настиле, только чудом не позволив поймать себя на болевой или удушающий.

После финального гонга Анкалаев радостно вскинул руки, предвкушая объявление результатов и вручение чемпионского пояса. Несмотря на относительно равную битву, сомнений относительно исхода не было даже у Блаховича: в момент оглашения итогов Ян показал пальцем на Анкалаева, считая, что тот выиграл. Но судьи решили совсем по-другому: один рефери отдал победу Блаховичу, второй – Анкалаеву, а третий и вовсе насчитал ничью. Таким образом, поединок, по мнению арбитров, не выявил сильнейшего. Магомед остался без пояса.

Фото: AP Photo/John Locher

Блахович искренне удивился такому решению: "Конечно, мне нужно пересмотреть бой. И не то, чтобы я хотел его проиграть. Но я могу совершенно точно сказать, что я не победитель". Анкалаев же был просто в ярости: "Я выиграл бой. Но мне почему-то не дали пояс". После этого Блахович подошел к комментатору Джо Рогану, который общался с россиянином и добавил: "Просто отдайте титул Анкалаеву". Магомед оказался настолько расстроен произошедшим, что намекнул на возможный уход из промоушена: "Я даже не знаю, буду ли я здесь после этого выступать".

Вероятно, UFC было бы впору задуматься над работой судей. Ведь проблема здесь явно не в политике. На этом же турнире вопросы возникли и к со-главному бою между американцем Джаредом Гордоном и англичанином Пэдди Пимблеттом, которого называют одним из главных проспектов UFC. Британец выглядел откровенно слабо, но победил спорным судейским решением.

Президент промоушена Дана Уайт же не увидел в этом проблемы, как и в том, что главный поединок турнира закончился вничью. Уайт назвал бой Анкалаева и Блаховича "ужасным" и заявил, что не знает, кто победил, так как "стал вырубаться уже после третьего раунда".

Кажется, этими словами Дана сам же и объяснил произошедшее. При этом попутно дав четкий сигнал будущим претендентам на пояс: вы должны либо быть перспективным чудаком вроде Пимблетта и О'Мэлли, либо показывать продающееся зрелище, либо финишировать своего соперника. В остальных случаях – пеняйте на себя. Как говорится, бизнес и ничего личного.

Фото: AP Photo/John Locher

В этом контексте особенно смешно звучит недавнее заявление Уайта, что он терпеть не может футбол. Глава UFC признался, что считает его "наименее талантливым видом спорта на земле". Но проходящий в это же время чемпионат мира в Катаре показывает: футбол фантастически интересен, кристально понятен, а главное – справедлив, независимо от зрелищности и популярности номинальных фаворитов. Это и есть настоящий спорт.

UFC же как один из главных представителей мира смешанных единоборств в ночь с 10 на 11 декабря сделал гигантский шаг в сторону циркового жанра.