Как российский боец Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

В субботу, 22 октября, в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В его рамках россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул в легком весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об этом и других ключевых поединках турнира UFC 280.



Чарльз Оливейра – Ислам Махачев

Фото: ТАСС/Zuma/Louis Grasse

Поединок Ислама Махачева за чемпионский пояс в легком весе для российских фанатов UFC был одним из самых ожидаемых боев за последние несколько лет. После ухода Хабиба Нурмагомедова из американского промоушена Ислама закономерно стали называть преемником "Орла" и будущим чемпионом легкого дивизиона. Но, чтобы доказать это, у Махачева ушло немало времени и сил.

Лишь в феврале этого года, после победы над Бобби Грином, Ислам получил шанс сразиться за вакантный титул с Чарльзом Оливейрой. Бразилец в своем последнем поединке расправился с Джастином Гэтжи, но из-за проваленного веса утратил чемпионский пояс. Он намеревался вернуть его в бою с Махачевым. Однако с первых секунд стало понятно, что Оливейре в этом противостоянии будет совсем нелегко.

Ислам в начале дебютного раунда ожидаемо имел преимущество в стойке, поэтому спустя полминуты бразилец затянул его в партер. Но и здесь россиянин оказался сильнее, попутно нанося внушительный урон ударами в голову и корпус. Во втором раунде Махачев продолжил доминировать как на ногах, так и на канвасе. Бразилец пропустил колоссальное количество ударов в голову, один из которых стал фатальным. На третьей минуте Ислам боковым отправил Оливейру в нокдаун, затем прыгнул сверху и в партере взял бразильского бойца на удушающий прием, заставив соперника сдаться.

Таким образом, Махачев завоевал пояс в легком весе и стал третьим чемпионом UFC из России. После боя Хабиб Нурмагомедов, для которого этот титул стал первым в качестве тренера, заявил, что в планах Ислама подраться с обладателем пояса в полулегком весе Алексом Волкановски и стать чемпионом сразу в двух дивизионах. Более того, австралиец, который был в этот момент на арене, пришел в октагон и дал свое устное согласие на этот поединок. Но что предпочтет руководство промоушена – противостояние Махачева и Волкановски или реванш с Оливейрой – увидим в ближайшем будущем.



Петр Ян – Шон О'Мэлли

Фото: AP Photo/John Locher

Два года назад российский боец Петр Ян был на пике своей карьеры. В июле 2020 года уроженец Красноярского края завоевал титул в легчайшем весе в бою против ветерана промоушена Жозе Алду и вошел в историю смешанных единоборств как второй чемпион UFC из России (первым был Хабиб Нурмагомедов). Однако в марте 2021 года случился роковой поединок с американцем Алджамейном Стерлингом, где Ян нанес запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и утратил чемпионский пояс.

Дальше карьера россиянина стала складываться зигзагообразно. В октябре 2021 года Петр не без труда одолел Кори Сэндхагена, получил шанс на реванш со Стерлингом, но проиграл второй бой раздельным решением судей. В ожидании возможности провести третий поединок с Алджамейном Ян согласился на серьезную авантюру – подраться с ярким во всех смыслах бойцом Шоном О'Мэлли. Американским спортсменом, который тем не менее не входил даже в топ-10 легчайшего дивизиона.

Более того, последняя встреча американца против бразильца Педро Муньоса была признана несостоявшейся из-за тычка в глаз со стороны О'Мэлли. Но Ян согласился на бой и в конечном счете, вероятно, пожалел об этом решении. Американский спортсмен выдал лучший поединок в своей карьере, оказав достойное сопротивление россиянину. Первый раунд, как казалось, даже остался с небольшим преимуществом за О'Мэлли.

Вторая пятиминутка началась с жесткого попадания по Яну, но Петр тут же ответил не менее сокрушительным боковым в голову. Поединок затем перешел в партер, и в итоге россиянин забрал второй раунд. В первой половине заключительного отрезка американец точно был лучше, но после Петр перехватил инициативу и набрал в концовке приличное количество очков. Однако судьи решили по-другому. Победа раздельным решением неожиданно была присуждена О'Мэлли. Примечательно, что 26 профильных журналистов, обозревающих MMA, единогласно отдали победу российскому бойцу. При этом семеро из них и вовсе посчитали, что Ян победил во всех трех раундах.



Алджамейн Стерлинг – Ти Джей Диллашоу

Фото: AP Photo/Jeffrey McWhorter

В соглавном бою сошлись уже упомянутый обладатель пояса в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и его соотечественник, экс-чемпион Ти Джей Диллашоу. Последний, несмотря на внушительный по меркам дивизиона возраст (36 лет) и долгое отсутствие в октагоне (в 2019 году Диллашоу был на два года дисквалифицирован за употребление допинга), выглядел для Стерлинга серьезным соперником. В предыдущем поединке в июле 2021 года Ти Джей раздельным решением, но все же победил Кори Сэндхагена.

Да и внушительный, а главное успешный опыт выступлений в смешанных единоборствах позволял рассчитывать как минимум на равный и обоюдоострый поединок. К сожалению для фанатов MMA, все вышло совсем наоборот. Стерлинг уже в первые секунды боя смог опрокинуть Диллашоу на канвас и буквально начал метелить соперника из доминирующей позиции.

На второй минуте Алджамейн стал пытаться провести удушающий прием, но в итоге Ти Джей сумел спастись и вернулся на ноги. Впрочем, в перерыве выяснилось, что Диллашоу получил травму плеча, поэтому дальнейший поединок уже был под вопросом. Ти Джей решил продолжить бой, но левая рука спортсмена оказалась полностью выключена. Это позволило Стерлингу снова перевести поединок в партер и в результате выиграть техническим нокаутом.

