Главные итоги UFC 279

В ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В главном бою Нейт Диас победил Тони Фергюсона. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других поединках итогах турнира.

Прежде чем начать говорить про бои, важно объяснить события, произошедшие накануне турнира UFC 279. Главной в карде должна была стать встреча уроженца Чечни из Швеции Хамзата Чимаева и американского ветерана промоушена Нейта Диаса – того самого, который в далеком 2016 году прервал беспроигрышную серию Конора Макгрегора в UFC. Но Чимаев провалил взвешивание – Хамзат показал почти четыре лишних килограмма, в результате весь турнир оказался под угрозой срыва. К счастью, руководители промоушена сумели быстро со всеми договориться и переформатировали турнир.

В результате Нейт Диас получил в соперники Тони Фергюсона, который должен был подраться в соглавном бою. Противником Чимаева стал Кевин Холланд из третьего по важности поединка, а соперник Фергюсона Ли Цзинлян встретился с визави Холланда – Дэниелом Родригесом. При этом второй и третий бой официально были организованы в промежуточном весе. Получилось едва ли не интереснее первоначального варианта, как минимум потому, что в главном поединке сошлись именитые ветераны UFC, а Чимаев получил себе в соперники даже более опасного бойца, чем Диас.

Более того, именно из-за стычки Чимаева с Холландом отменили пресс-конференцию перед боем. В конфликте, который перерос в массовую потасовку сначала двух, а затем и трех команд (подключился лагерь Нейта Диаса), приняло участие около ста человек, поэтому президент UFC Дана Уайт и его коллеги решили сделать ставку в пользу безопасности бойцов и их соратников.

Ли Цзинлян – Даниэл Родригес

Китайский спортсмен Ли Цзинлян стал первым бойцом из топ-15 полусреднего дивизиона, которого одолел Хамзат Чимаев. Случилось это на турнире UFC 267 в октябре 2021 года. Несмотря на не самую уверенную серию (на тот момент – 18–6) Цзинлян выглядел крепким и неуступчивым соперником. Однако Хамзату потребовалось всего три с лишним минуты, чтобы задушить китайского бойца. После того поединка Цзинлян одержал уверенную победу над легендой ушу-саньда Муслимом Салиховым. Затем должен был встретиться с Тони Фергюсоном, и имел все шансы на то, чтобы разобраться с ветераном UFC, причем досрочно. Если бы в планы не вмешался лишний вес Чимаева.

35-летний Родригес выглядел куда менее привлекательным вариантом для Цзинляна, более того, китаец изначально был в этом поединке андердогом – хотя бы из-за антропометрии. Дело в том, что к моменту боя Ли весил чуть больше 77 килограммов, тогда как Даниэл – свыше 81 килограмма. С первых секунд разница в физических параметрах бросалась в глаза – в дебютном раунде Цзинлян осторожничал и не рисковал идти вперед, чтобы не нарваться на мощный удар Родригеса. Тем не менее все три раунда вышли равными, казалось, что два из них забрал Ли. Впрочем, судьи посчитали по-другому – Даниэл выиграл бой раздельным решением, чем изрядно удивил комментаторов и большинство из наблюдавших за этим поединком.

Хамзат Чимаев – Кевин Холланд

Хамзат Чимаев за два с лишним года стремительно взлетел в UFC и стал едва ли не главной звездой промоушена после ухода Конора Макгрегора. 28-летний боец рубил соперников налево и направо, не потерпев за карьеру ни одного поражения. Больше всего проблем Чимаеву создал бразилец Гилберт Бернс. На турнире UFC 273 в апреле 2022 года Хамзат впервые в карьере провел больше двух раундов и победил лишь решением судей. Бернс доставил Чимаеву серьезные неприятности и оказал такое сопротивление, которого шведский спортсмен еще не встречал. Смог бы сделать то же самое Диас, сказать сложно. Но Кевин Холланд, вышедший на замену своего соотечественнику, остановить Хамзата не сумел.

Чимаев устроил шоу с первых секунд – швед с ходу бросился в корпус соперника и попытался перевести бой в партер, чем поднял градус противостояния на запредельную высоту. Холланд всячески пытался защититься и выйти из неудобной позиции, но несмотря на все свои старания и стопроцентную поддержку толпы, скандировавшей "USA", сделать этого так и не получилось. Хамзат не дал сопернику ни единого шанса, успешно довершил удушающий прием до конца, и заставил американского бойца сдаться – всего через две минуты после начала поединка.

Нейт Диас – Тони Фергюсон

Бой Диаса и Фергюсона мог бы стать одним из самых интересных и захватывающих поединков, случись он примерно лет на семь раньше. Сейчас же встреча спортсменов, которым на двоих уже 75 лет, визуально была ближе к выставочному матчу Майка Тайсона и Роя Джонса, нежели к бою того же Чимаева и Холланда. Если Фергюсон в начале встречи выглядел бодро, то Диас выдохся уже через полминуты и дальше буквально ходил по октагону. Однако Фергюсон тоже не отставал от своего соперника – Тони пропускал абсолютно все, что в него летело, и к концу первого раунда уже был с сечкой под глазом. Второй раунд прошел в похожем стиле, а по итогу Фергюсон получил еще одно повреждение, но уже с другой стороны.

В третьем раунде Диас уже настолько устал (или просто решил поиздеваться над соперником), что в какой-то момент начал просто нарезать круги по октагону и даже успел постоять, облокотившись на сетку. Фергюсону это не помогло – Тони продолжал пропускать и под конец третьей пятиминутки стал бегать от Диаса, как от огня. В четвертом раунде преимущество Нейта стало неоспоримым. На третьей минуте Фергюсон фактически похоронил сам себя: Тони зачем-то бросился в корпус соперника, но напоролся на захват, который молниеносно перерос в удушающий – Эль Кукуй вынужден был постучать. Таким образом, он потерпел пятое поражение кряду в американском промоушене. Не исключено, что последнее для Тони.