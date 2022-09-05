Как петербургский "Зенит" выиграл у московского "Спартака" в 8-м туре РПЛ

Московский "Спартак" в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) проиграл петербургскому "Зениту". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые в очередной раз не смогли одолеть "Зенит" в родных стенах.



Поединок "Спартака" и "Зенита" на "Открытие Арене" должен был стать не только центральным матчем тура, но и одной из важнейших встреч всего сезона. К очному противостоянию подопечные Гильермо Абаскаля подошли с прекрасным результатом: пять побед в семи матчах, одна ничья и единственное поражение – от "Динамо". Что до "Зенита", то команда Сергея Семака после сумбурного старта ожидаемо забрала лидерство в Премьер-лиге, за семь игр так ни разу никому не проиграв. Пожалуй, ближе всех к тому, чтобы нанести поражение сине-бело-голубым, был московский ЦСКА. Но армейцам банально не повезло. Где-то с моментами, где-то – с судейством.

У "Спартака" и "Зенита" все вышло более прозаично. Сразу после стартового свистка красно-белые начали искать моменты у своих ворот. На пятой минуте вратарь Александр Максименко едва не привез гол, отдав короткий пас точно на Андрея Мостового. К счастью для красно-белых, удар оказался заблокирован, а выстрел Малкома после атаки вторым темпом прошел над перекладиной.

На 16-й минуте Мостовой снова получил шанс отличиться, но удар из центра штрафной разминулся со штангой. Несмотря на давление "Зенита", первым забил именно "Спартак". На 21-й минуте красно-белые организовали красивую контратаку. Сначала Александр Соболев после длинного заброса принял мяч, отдал направо на Кристофера Мартинса, тот влетел в штрафную, снова отыгрался с нападающим. Седьмой номер красно-белых изящно развернулся и послал снаряд мимо Михаила Кержакова.



Однако дальше моменты создавал исключительно "Зенит". Гости могли отыграться до перерыва как минимум трижды, но игрокам сине-бело-голубых не хватало точности и удачи.



В начале второго тайма счет все-таки удалось сравнять. На 48-й минуте забил Деян Ловрен. Причем он это сделал в ситуации, в которой, казалось, шансов было как раз меньше всего. После розыгрыша углового оборона "Спартака" выбила мяч к лицевой линии, но хорват зацепился и с острого угла проткнул снаряд в "домик" Максименко.



На 60-й минуте "Зенит" вышел вперед. Малком на подходе к штрафной отпасовал на Мостового. Андрей сместился в центр, пробил точно в дальний угол и без вариантов для голкипера красно-белых. Единственный шанс сравнять появился у "Спартака" в самом конце встречи, но Кержаков с легкостью справился с выстрелом Шамара Николсона.

В конечном счете "Зенит" уверенно довел дело до очередной победы над "Спартаком". Команда Абаскаля не сумела проявить хозяйский настрой и, если не считать первый гол, не создала за всю игру ни одного по-настоящему опасного эпизода. Примечательно, что красно-белые не обыгрывали петербургскую команду в своих стенах с ноября 2017 года. Всего же "Спартак" не может победить "Зенит" уже на протяжении десяти матчей на всех турнирах.

Что до гостей, то подопечные Сергея Семака смотрелись убедительнее, создали больше моментов, лучше двигались и контролировали игру, поэтому закономерно взяли три очка. "Зенит" показал подлинно чемпионский футбол, убив в самом зародыше намек на любую интригу в Премьер-лиге.

Вряд ли кто-то в РПЛ сейчас способен навязать конкуренцию команде с берегов Невы. Пока что больше остальных к этому близок ЦСКА, но очная встреча уже показала, что армейцы тоже не в состоянии выдержать натиск "Зенита". Максимум, на что может надеяться команда Владимира Федотова, – это ошибки лидера в чемпионате на длительной дистанции. Другой претендент – "Краснодар". Но быкам еще предстоит проверка на прочность с "Зенитом" и другими серьезными соперниками. Ближайший такой поединок – уже в следующем туре против ЦСКА.