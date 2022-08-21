Главные итоги UFC 278 в Солт-Лейк-Сити

В ночь с 20 на 21 августа в Солт-Лейк-Сити прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 278. В главном бою сошлись чемпион в полусреднем весе Камару Усман и второй номер дивизиона Леон Эдвардс. Поединок неожиданно закончился в пользу последнего. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про один из главных апсетов года и другие бои прошедшего турнира.

Жозе Алду – Мераб Двалишвили

Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Kjolseth

Жозе Алду – один из самых ярких ветеранов UFC. Бразильский спортсмен выступает в американском промоушене с далекого 2011 года, когда другая лига – World Extreme Cagefighting – присоединилась к Ultimate Fighting Championship, а чемпион WEC в полулегком весе Алду автоматически стал обладателем титула в UFC. Этот период – золотое время бразильца. Алду защитил свой пояс в промоушене Дэйны Уайта целых семь раз и утратил титул лишь в бою с Конором Макгрегором в 2015 году. Впоследствии Жозе еще несколько раз участвовал в титульных поединках, перешел в легчайший вес и даже сразился за титул с Петром Яном – впрочем, проиграл.

Но несмотря на то, что карьера Алду медленно стала катиться к закату (все-таки бойцу уже 35 лет, для легковеса это почти пенсия) бразилец остался одним из опаснейших представителей ростера UFC и третьим номером своего дивизиона. Что до Мераба Двалишвили, то он дебютировал в американском промоушене еще в 2017 году, но неудачно – грузинский боец потерпел два поражения и с рекордом 7–4 рисковал вылететь из UFC. Однако с тех пор Мераб выиграл семь поединков и добрался до шестого места легчайшего дивизиона, чем серьезно приблизил себя к бою за титул. Еще на шаг ближе к поясу он стал после поединка с Алду.

Бой спортсменов вышел не слишком содержательным, но Двалишвили чуть активнее набирал очки и заставлял Алду выкручиваться из неудобных позиций. Поэтому единогласным решением победу присудили именно Мерабу.

Пауло Коста – Люк Рокхолд

Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Kjolseth

Еще один бой закончился судейским решением, но совсем с другим контекстом. Поединок Пауло Косты и Люка Рокхолда можно было бы смело назвать проходным. В отсутствие свободных соперников бразилец согласился на бой с 37-летним экс-чемпионом Strikeforce, который проиграл три из последних пяти встреч, а в октагоне появлялся в 2019 году.

Тем не менее бой Косты и Рокхолда оказался чрезвычайно увлекательным. С первых секунд спортсмены пошли в обоюдный бой, а бразилец едва не вырубил соперника уже через полминуты после начала поединка. Затем Рокхолд попал в неприятную ситуацию в партере: провел там больше двух минут, но сумел выскользнуть и даже нанес урон Косте в стойке. Было видно, что силы Люка закончились уже в первой пятиминутке.

Ближе к концу второго раунда Коста повалил соперника и, казалось, отправил в нокаут. Бразилец даже начал праздновать, но рефери сигнализировал о нарушении – Коста попал Рокхолду в ракушку. Отчасти это даже было в пользу Люка – он смог взять небольшой тайм-аут и отдышаться.

В конечном счете американец сумел вытерпеть все три раунда. Несмотря на то, что Рокхолду с трудом хватало сил, чтобы просто стоять на ногах, Коста так и не смог его нокаутировать. Более того, в редкие моменты американский боец так неожиданно и мощно отвечал, что комментаторы и зал взрывались овациями. Конечно, это не помогло ему победить – Коста выиграл единогласным решением судей. Но Рокхолд, как говорят в таких случаях, получил приз зрительских симпатий. Сквозь слезы американец объявил о завершении карьеры: "Я так много пережил за последние несколько лет. И, черт возьми, больше не могу этого делать. Я отдал все свои силы и просто не смог. Я уже чертовски стар".

Камару Усман – Леон Эдвардс

Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Kjolseth

Бой Камару Усмана и Леона Эдвардса на UFC 278 казался очередным поединком для утверждения доминации нигерийского спортсмена. В конце концов Усман защищал титул в полусреднем весе уже в шестой раз и за все время проиграл лишь однажды – в самом начале карьеры в MMA, больше девяти лет назад. С тех пор Камару шел на серии из 19 побед кряду, 15 из которых – под эгидой UFC. Это абсолютный рекорд американского промоушена.

С Эдвардсом Усман тоже уже встречался в одном из первых боев в Ultimate Fighting Championship. Было это еще в 2015 году. Тогда нигериец победил англичанина с ямайскими корнями единогласным решением судей. Примечательно, что с тех пор Эдвардс ни разу не проиграл, одержав девять побед кряду. Еще один бой – против Белала Мухаммада – был признан несостоявшимся.

Реванш Усмана и Эдвардса получился выдающимся. Первый раунд начался с аккуратного размена, потом быстро перешел в партер, где Усман взял ситуацию под контроль. Однако на третьей минуте Эдвардс неожиданно повалил нигерийца на канвас. Зрители и комментаторы были в шоке – Леон стал первым бойцом, который сумел провести тейкдаун против Усмана за всю его карьеру.



Более того, Эдвардс прошел за спину и чуть не задушил своего соперника. Хоть сделать этого не получилось, Леон как минимум поставил Камару в максимально непривычные физические и психологические условия, попутно выиграв первый раунд.



Вторая пятиминутка при относительно равной борьбе все же осталась за Усманом. Удары нигерийского бойца редко проходили блок соперника, но Эдвардс позволял по себе бить, отдавая таким образом инициативу и очки чемпиону. Третий и четвертый раунд также забрал Камару. При не самом большом преимуществе Усман раз за разом проводил тейкдауны и пытался извлечь из этого пользу. У него получалось вплоть до конца пятого раунда. К этому моменту стало почти очевидно, что Камару вновь защитит титул. Однако все перевернулось в одно мгновение. На последней минуте Леон зарядил левый хай-кик, а Усман отправился в глубочайший нокаут. Эдвардс тем самым прервал рекордную серию нигерийского бойца в промоушене и стал новым чемпионом UFC.