Как столичный ЦСКА потерпел первое поражение в новом сезоне РПЛ

Петербургский "Зенит" в домашнем матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) одолел московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как петербуржцы одолели ключевого соперника в гонке за титул и возглавили турнирную таблицу.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Перед нынешним сезоном не было почти ни единого сомнения в том, что "Зенит" в очередной раз возьмет чемпионство. Однако новый розыгрыш РПЛ начался довольно причудливо и неожиданно. В первом же туре команда Сергея Семака потеряла очки, сыграв вничью с "Химками", и сразу же оказалась в роли догоняющей. Причем пришлось гнаться за важнейшими московскими соперниками – "Спартаком" и ЦСКА. Столичные клубы после четырех туров шли без поражений, но по разу сыграли вничью. В пятом туре предстояло проверить, насколько красно-синие под руководством Владимира Федотова способны противостоять "Зениту" и реальны ли шансы армейцев в гонке за золотые медали. Матч оставил ответ на этот вопрос открытым.

В первом тайме ЦСКА играл весьма слабо. Армейцы могли пропустить уже на пятой минуте: Деян Ловрен после заброса со стандарта в исполнении Дугласа Сантоса зацепился за мяч в штрафной, отпасовал на дальнюю штангу, но Малком замкнуть эту передачу не сумел. На девятой минуте все тот же десятый номер "Зенита" не смог реализовать выход один на один. Несколько раз великолепно спасал Игорь Акинфеев, особенно ближе к концу тайма. Впрочем, это не помогло уйти ЦСКА в раздевалку с нулями на табло.



Уже в компенсированное время из-за пределов штрафной Малком по красивой дуге послал снаряд в дальний угол – капитан армейцев прыгнул, но не сумел дотянуться до этого мяча.



После перерыва ЦСКА прибавил в активности и создании опасных моментов. На 59-й минуте это принесло свои плоды. Федор Чалов заработал пенальти в единоборстве с Родригао, который сам же и реализовал. На 80-й минуте армейцы забили второй гол. После длинной диагональной передачи Хорхе Карраскаль убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и накрутил двух защитников, пробил – вратарь Михаил Кержаков выручил. Тем не менее на добивании оказался Никита Ермаков, который был точен. Однако главный арбитр встречи Павел Кукуян гол отменил, посчитав, что Карраскаль в момент передачи находился в офсайде.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На 85-й минуте забил уже "Зенит". Вышедший на замену новичок Густаво Мантуан отыгрался с Малкомом, получил пространство и зарядил с дальней дистанции – без шансов для Акинфеева. В добавленное время ЦСКА мог сравнять счет – в единоборстве с Игорем Дивеевым Родригао ударил игрока армейцев по ноге. Но Кукуян посчитал, что в этом моменте фола не было и не стал назначать одиннадцатиметровый удар. В результате "Зенит" смог добиться победы в поединке против ЦСКА, а Владимир Федотов потерпел с армейцами первое поражение в сезоне.

На определенном отрезке матча красно-синие действительно смотрелись лучше и имели колоссальные шансы на то, чтобы увезти из Санкт-Петербурга три очка. Но "Зенит" заслуживал этой победы не меньше. Если бы не блестящая игра Игоря Акинфеева, уже после первого тайма сине-бело-голубые могли бы вести с разницей как минимум в два мяча. Так что, даже с учетом неоднозначных судейских решений, результат игры оказался вполне закономерным.

Что касается долгосрочных выводов, то вряд ли их можно сделать по итогам этой встречи. ЦСКА вполне способен бороться с "Зенитом" в рамках одного отдельно взятого матча. Но пока непохоже, что армейцы смогут составить конкуренцию действующим чемпионам в гонке за очередной титул. Для этого нужно иметь козыри в рукаве и набирать очки не только в матчах с "Уралом" и "Факелом", но и добиваться безоговорочных успехов в поединках с лидерами – в том числе и "Зенитом". Хотя кто знает, может быть, уже через пару туров нас удивит другой потенциальный конкурент – московский "Спартак". Если так, то в РПЛ и правда появится какая-то интрига.