Кто из россиян победил на турнире UFC 277

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном поединке бразильянка Аманда Нуньес взяла реванш у американки Джулианны Пеньи и вернула титул чемпионки в легчайшем весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этих и других событиях турнира.

Магомед Анкалаев – Энтони Смит

Фото: AP Photo/Richard W. Rodriguez

Бои основного карда UFC 277 открывал поединок в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева и американца Энтони Смита. 30-летний уроженец Махачкалы уже давно метит в чемпионы – до нынешнего турнира он одержал восемь побед кряду в сильнейшем американском промоушене и попал в топ-4 своего дивизиона. Однако президент UFC Дана Уайт посчитал, что для боя за титул Анкалаеву нужно показать себя в поединке с ветераном промоушена Смитом, занимающим пятую строчку в рейтинге полутяжеловесов. Магомед на все 100% доказал, что заслуживает чемпионскую встречу.

В первом раунде бойцы аккуратно пытались проверить друг друга, обменивались ударами, но в основном – лоу-киками. В последнюю минуту Анкалаев стал чаще идти вперед, акцентированно попадать руками и даже уронил Смита – впрочем, без каких-то дивидендов для себя. Во втором раунде американец решил попробовать другую тактику и предпринял попытку затянуть Магомеда в борьбу. Эксперимент не удался: Смит сам поставил себя в неудобное положение, из которого Анкалаев продолжал набирать очки. В итоге под конец третьей минуты Энтони оказался в абсолютно незащищенном положении, стал пропускать один за одним удары в голову, после чего рефери решил остановить поединок – Анкалаев победил техническим нокаутом.

Теперь почти наверняка Магомед встретится с чемпионом полутяжелого дивизиона Иржи Прохазкой. Вопрос лишь в том, когда и при каких условиях. Возможно, промоушен решит организовать перед этим реванш чешского бойца и экс-чемпиона Гловера Тейшейры. Но сам Анкалаев после поединка уже прямо заявил о неотвратимости титульной встречи: "Сколько еще я должен выиграть боев, чтобы мне дали шанс подраться за пояс?"

Деррик Льюис – Сергей Павлович

Когда говорят о россиянах в топе тяжелого дивизиона UFC, в первую очередь вспоминают про ветерана смешанных единоборств Александра Волкова. Однако в последние несколько лет забраться на Олимп американского промоушена пытается другой наш соотечественник – Сергей Павлович. 30-летний боец дебютировал в UFC еще в 2018 году, но неудачно: тогда россиянин, шедший на серии 12–0, проиграл техническим нокаутом голландцу Алистару Овериму. Тем не менее затем Павлович одержал три победы подряд (над Марсело Голмом, Морисом Грином и Шамилем Абдурахимовым), чем заслужил встречу с мощнейшим Дерриком Льюисом. Американец отправлял в нокаут и Волкова, и Абдурахимова и даже побеждал нынешнего чемпиона Франсиса Нганну.

Перед поединком с Павловичем Льюис подлил масла в огонь, заявив, что не знал о Сергее ничего, когда ему был предложен этот поединок, да и до сих пор не в курсе, кто это. Были и более жесткие вбросы, но об этом даже не стоит упоминать. В октагоне Павлович показал и кто он, и что из себя представляет, причем на это понадобилось меньше минуты.

40 секунд бойцы присматривались друг к другу, затем удачно у Сергея залетел один боковой удар, второй. После этого россиянин включил режим "мельницы", заставив Льюиса упасть на колени, а рефери – остановить эту встречу. Пусть американский спортсмен тут же поднялся и стал апеллировать к арбитру, было уже поздно. Павлович выиграл техническим нокаутом и ворвался в топ-5 тяжелого дивизиона, опередив таким образом Александра Волкова.

Брэндон Морено – Кай Кара-Франс

Фото: AP Photo/Richard W. Rodriguez

В соглавном бою за титул временного чемпиона в наилегчайшем весе сошлись сильнейшие представители дивизиона: лидер рейтинга мексиканец Брэндон Морено и второй номер – представитель Новой Зеландии Кай Кара-Франс. Фактически это был реванш: бойцы уже встречались друг с другом в декабре 2019 года. Тогда Кара-Франс потерпел первое поражение в UFC, проиграв единогласным решением. Морено с тех пор успел провести три боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, один из которых закончился ничьей, во втором Брэндон завоевал титул чемпиона, а в третьем – утратил пояс. Кара-Франс же за это время одержал три победы в четырех поединках, в последнем бою одолев россиянина Аскара Аскарова.

Обоюдоостро начали спортсмены титульный бой, редко, но мощно шли в размен. Спустя минуту Морено потребовался небольшой тайм-аут, так как Кара-Франс попал своему сопернику в "ракушку". В оставшееся время каждый боец организовал по несколько добротных атак, но в целом раунд вышел спокойным и примерно равным. Второй раунд оказался похожим на первый – чуть бодрее были Морено и Кара-Франс в стойке, чуть больше было работы в партере. Но решающей стала третья пятиминутка. Этот раунд начался чрезвычайно ярко – новозеландец едва не финишировал противника после подсечки, но Морено каким-то чудом выдержал град ударов от Кара-Франса и снова встал на ноги.

За минуту до конца раунда стало казаться, что Кай имеет преимущество и, учитывая сильное рассечение у Морено, доведет дело до победного. Но не тут-то было. За 37 секунд до перерыва мексиканский боец мощно зарядил ногой по печени Кара-Франсу, новозеландец сложился и позволил добить себя. Примечательно, что после поединка в октагоне появился действующий чемпион Фигейреду. Дейвисон и Брэндон достаточно тепло пообщались между собой и фактически анонсировали четвертый поединок за пояс в наилегчайшем весе, который, по задумке Морено, должен пройти в сентябре.

Джулианна Пенья – Аманда Нуньес

Фото: AP Photo/Richard W. Rodriguez

В декабре 2021 года на турнире UFC 269 случилась сенсация: Аманда Нуньес проиграла титул чемпионки в легчайшем весе Джулианне Пенье. На протяжении последних пяти лет казалось, что бразильской спортсменке в женском MMA просто нет равных. До встречи с Пеньей Нуньес пять раз защитила пояс в легчайшем весе и два – в полулегком. Победная серия Аманды насчитывала 12 поединков кряду. В то время как Джулианна шла с рекордом 11–4, выиграв лишь две из четырех последних встречах. Однако именно Пенья стала Давидом для бразильского Голиафа. Нуньес попалась на удушающий прием во втором раунде и потеряла свой пояс. Реванш Джулианны и Аманды стал одним из самых интересных сюжетов этого года в женском UFC.

В первом раунде спортсменки действовали осторожно, без резких и необдуманных выпадов. Несколько раз неплохо попала в голову Пенья, но и Нуньес ответила парой мощных и точных верхних ударов. Второй раунд едва не закончился досрочно. Нуньес трижды отправила соперницу в нокдаун, но всякий раз Джулианна вовремя включала защиту и не давала рефери остановить бой. При этом, несмотря на серьезные потрясения, американка не сдавалась и сама успела нанести немалый урон Нуньес. В третьем раунде Аманда продолжила забирать инициативу. Большую часть пятиминутки Джулианна провела в гарде, в концовке чуть не поймав Нуньес на болевой прием.

В четвертом раунде случилась похожая ситуация: Аманда перевела бой в партер, но именно Пенья могла извлечь из этого пользу, едва не организовав болевой прием – рычаг локтя. Впрочем, Нуньес снова вырвалась и за оставшиеся минуты превратила лицо Джулианны в кровавую маску. В финальном раунде Аманда спокойно добирала очки, не дав Пенье ни единого шанса для досрочного окончания боя. Более того, на последней минуте бразильянка сама могла финишировать Джулианну, забрав спину, но Пенья не позволила этого сделать. Тем не менее Нуньес одержала победу, единогласным решением судей и вернула себе пояс чемпионки в легчайшем весе, показав, что пока не собирается на пенсию.