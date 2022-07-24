Как московский "Спартак" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ

Московский "Спартак" в матче второго тура Российской Премьер-лиги в гостях обыграл "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые одержали первую победу под руководством нового тренера.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Очередной сезон в РПЛ только начался, но уже успел подарить несколько интересных сюжетов. "Химки" неожиданно вырвали ничью у вероятного победителя чемпионата "Зенита", автором первого хет-трика в новом футбольном году стал игрок "Оренбурга" Владимир Сычевой, а ЦСКА всухую обыграл "Урал" и "Сочи", временно возглавив турнирную таблицу.

Что касается "Спартака", то подопечные Гильермо Абаскаля дебютную встречу провели не слишком удачно. Они спаслись в самой концовке и увезли одно очко из Грозного, хотя имели шансы на все три. Однако во втором туре красно-белые наверстали упущенное – в гостевом поединке против "Краснодара".

Первые полчаса матча оказались не богаты на яркие события. Хозяева поля чуть больше владели мячом и были чуть активнее, но в остальном игра казалась примерно равной. Но на 35-й минуте спартаковцы великолепно разыграли угловой и открыли счет. Квинси Промес от флажка навесил в штрафную, Кристофер Мартинс Перейра выиграл единоборство и скинул мяч под удар Роману Зобнину – 47-й номер "Спартака" отправил снаряд мимо Матвея Сафонова. Почти сразу после пропущенного гола "Краснодар" вдобавок остался еще и в меньшинстве – за фол на Викторе Мозесе Александр Черников получил прямую красную карточку.

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Второй тайм "Спартак" начал с еще одного забитого мяча. На 46-й минуте "быки" провалились в обороне, Даниил Хлусевич с левого фланга прострелил в центр, а в штрафной Промес спокойно принял мяч, подстроился под удар и оставил голкипера "Краснодара" не у дел. На 52-й минуте залетел и третий: Александр Соболев блестяще принял пас с правого фланга, вывел Зобнина один на один с Сафоновым, а Роман оформил дубль. Тем не менее оставить свои ворота в неприкосновенности Александру Селихову не удалось.

На 57-й минуте Кристиан Рамирес пытался навесить с левого фланга, но попал в голову Даниилу Денисову. К сожалению для игрока "Спартака", после этого он сыграл рукой, за что главный арбитр встречи Кирилл Левников, просмотрев повтор эпизода, назначил пенальти. 11-метровый реализовал Эдуард Сперцян.

На 72-й минуте "Спартак" мог снова увеличить разрыв в счете. Красно-белые убежали в красивую контратаку, Зобнин вырезал отличную передачу на Промеса, но тот не сумел переиграть Сафонова один в один. Да и сам "Краснодар" мог забить еще. Почти сразу после момента у Квинси ответили атакой "быки", но Сергей Волков из убойной позиции пробил выше ворот.



Еще один гол зрители этого матча все же увидели, но в исполнении "Спартака". На 83-й минуте гости убежали четыре в четыре, Мозес выдал пас на правый край штрафной на Даниила Пруцева, тот почти сразу вернул обратно, а нигериец нанес удар точно в дальний угол.



На 85-й минуте мог последовать и пятый: Соболев благодаря очередной ошибке защиты "Краснодара" вышел на рандеву с Сафоновым, но вновь голкипер хозяйской команды не дал себя переиграть.

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

В компенсированное время седьмой номер "Спартака", казалось, все-таки забил свой мяч. После подачи Антона Зиньковского Соболев буквально затолкал снаряд в ворота, однако арбитр гол отменил. По всей видимости, Левников посчитал, что Сафонов успел положить руку на мяч. Это значит, что нападающий не имел права выбивать снаряд, так как вратарь формально его уже контролировал.

В конечном счете "Спартак" все равно добился гостевого разгрома, одержав первую победу в сезоне и дебютную – под руководством Гильермо Абаскаля. Работа в стане красно-белых началась для испанского специалиста с жесткой проверки. В первом же матче Абаскаль выводил свою команду на битву за Суперкубок России против "Зенита", проиграв по итогу со счетом 0:4.

Однако поединки с "Ахматом" и "Краснодаром" показали намечающиеся изменения в качестве и стилистике игры красно-белых. Реальное ли это развитие или просто видимость – покажут следующие туры.