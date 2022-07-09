Как "Зенит" в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Петербургский "Зенит" одержал победу в матче за Суперкубок России над московским "Спартаком". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Зенит" выиграл третий Суперкубок подряд.





Матч за Суперкубок России в этом году вышел максимально медийным – как в позитивном, так и в негативном ключе. Во-первых, в поединке за титул должны были сойтись два самых популярных клуба страны – "Зенит" и "Спартак". Во-вторых, когда "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге выбрали в качестве места проведения Суперкубка, красно-белые намекнули на бойкот этого матча.

Лишь за две недели до игры "Спартак" официально заявил о своем участии в Суперкубке. В-третьих, из-за поединка на "Газпром Арене" пришлось передвинуть концерт группы "Руки Вверх!", которая, скорее всего, собрала бы полный стадион. Наконец, в-четвертых, постарались фанаты и пресс-службы клубов, которые попытались подогреть интерес к противостоянию с помощью ироничных видеопревью.

Но в плане игры и результата, к сожалению, все вышло слишком предсказуемо. Начали матч команды довольно ровно, более того, "Спартак" в первые 20 минут владел преимуществом и даже имел неплохие возможности открыть счет.



Уже на четвертой минуте Георгий Джикия после подачи с углового принял мяч в штрафной и пробил, но удар оказался заблокирован.



На десятой минуте Александр Соболев убежал по левому флангу, выиграл единоборство и отпасовал на Квинси Промеса. Голландец дошел до штрафной, идеально покатил под удар Даниилу Денисову, но 19-летний полузащитник послал мяч рядом со штангой. "Спартак" продолжал прессинговать и искал возможности для подхода к воротам Даниила Одоевского. Казалось, что вот-вот красно-белые дожмут оборону "Зенита".



Но потом петербуржцы неожиданно забили сами. На 29-й минуте сине-бело-голубые разогнали контратаку, но потеряли мяч. Однако полузащитник спартаковцев Наиль Умяров допустил грубейшую ошибку и позволил Далеру Кузяеву отобрать снаряд. Иван Сергеев пробил по катящемуся мячу и из-за пределов штрафной зарядил точно в девятку.

Всего через пять минут "Спартак" пропустил второй. Вендел ускорился по левому флангу, выдал снаряд на Дугласа Сантоса, а тот в касание вывел Малкома один на один с Александром Селиховым. Десятый номер "Зенита" с легкостью обошел голкипера "Спартака" и закатил мяч в пустые ворота. До перерыва московский клуб мог отыграть хотя бы один гол. На 37-й минуте с линии штрафной пробил Соболев, но снаряд прошел мимо.

Второй тайм начался с очередного гола "Зенита" – петербуржцам понадобилось всего 40 секунд, чтобы отправить в ворота Селихова третий мяч. В общем и целом на этом можно было заканчивать поединок, потому что интрига встречи окончательно умерла. "Спартак" перестал бежать вперед и пытаться отыграться, "Зениту" это уже было без особой надобности. Тем не менее сине-бело-голубые забили и четвертый.



В добавленное время Кузяев с середины поля выдал передачу в штрафную на Андрея Мостового, тот с правого края послал мяч в центр, а Матео Кассьерра после ошибки Руслана Литвинова буквально затолкал снаряд в ворота. Почти сразу после этого прозвучал финальный свисток, и "Зенит" официально стал обладателем Суперкубка России.

Для клуба с берегов Невы этот титул стал третьим подряд (в предыдущих финалах дважды был обыгран московский "Локомотив") и седьмым в истории. По количеству Суперкубков "Зенит" уже сравнялся с ЦСКА, а главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак догнал бывшего наставника "Локо" Юрия Семина. Теперь у них обоих по три победы в Суперкубке.

Что касается перспектив, то за неделю до начала нового сезона в Российской Премьер-лиге "Зенит" по-прежнему видится единственным и безоговорочным претендентом на чемпионство. Почти наверняка в новом розыгрыше РПЛ мы увидим гегемонию петербургского клуба, возможно, в еще более доминирующем варианте. С другой стороны, а есть ли у нас иной выбор?