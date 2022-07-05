Сможет ли Ян Непомнящий вновь побороться за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал досрочную победу на турнире претендентов в Мадриде, попутно побив рекорд этого первенства. Теперь 31-летний шахматист должен снова сыграть с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах турнира и возможных раскладах на чемпионский матч.



Фото: AP Photo/Jon Gambrell

В прошлом году чемпион мира Магнус Карлсен и Ян Непомнящий встречались друг с другом в битве за шахматную корону. Матч в Дубае обещал стать захватывающим и обоюдоострым, но на деле все вышло совсем по-другому. Непомнящий много и непозволительно для чемпионского матча ошибался, проиграв по итогу с рекордным для таких противостояний результатом: Карлсену для победы понадобилось всего 11 партий, после которых он оторвался от россиянина на четыре очка.

Непомнящий в чемпионском поединке выглядел бледной тенью самого себя, а Карлсену настолько не понравилось качество игры претендента, что он сказал прямо, единственный, с кем он теперь готов сражаться за шахматную корону и в ком видит реального оппонента, – это юный франко-иранец Алиреза Фирузджа. При любом другом раскладе норвежец обещал отказаться от поединка.

Однако истории было суждено распорядиться иначе. После провала Непомнящего в Дубае фаворитами турнира претендентов считались американские гроссмейстеры Фабиано Каруана и Хикару Накамура, китаец Дин Лижэнь, заменивший дисквалифицированного Сергея Карякина, и, конечно же, Фирузджа. Но никак не Ян.

Тем не менее с первых туров россиянин продемонстрировал желание повторно встретиться с Карлсеном. В дебютной партии против Лижэня Непомнящий ловко обыграл противника черными, затем сыграл вничью с Каруаной и Теймуром Раджабовым, а после – вынес любимчика чемпиона Фирузджу.



К концу первого круга (то есть после семи сыгранных партий) Непомнящий вырвался в явные лидеры, на пол-очка опережая Каруану.



Во втором круге разрыв продолжил увеличиваться. В 11-м туре Ян снова обыграл Фирузджу (на этот раз еще и черными), обгоняя ближайшего преследователя – на тот момент Дин Лижэня – уже на полтора очка. В конечном счете Непомнящий одержал досрочную победу за тур до конца первенства – после ничьей с венгерским шахматистом Рихардом Раппортом.

По итогу всего турнира Ян набрал рекордные 9,5 очка. До этого ни одному гроссмейстеру не удавалось достичь такого результата (если считать турниры претендентов с восемью участниками, которые проводятся с 2013 года). Кроме того, Непомнящий повторил успех экс-чемпиона Виши Ананда, пройдя всю дистанцию этого шахматного первенства без единого проигрыша.



Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Вообще, если абстрагироваться от всевозможных рекордов и результатов, главное, что показал Ян, – космическую собранность и хладнокровность на протяжении всех 14 игровых дней, чего, пожалуй, не было даже на предыдущем турнире претендентов. Но согласится ли после такого успеха на еще одну встречу Магнус Карлсен?

Публичная реакция от чемпиона (и то через журналистов) была довольно лаконичной: "Посмотрим". Как утверждают СМИ, норвежец хочет изменить формат противостояния и уже обсудил это с президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем. О чем они договорились, пока не известно, но полный отказ Карлсена от чемпионского матча выглядит наименее вероятным вариантом.



Если это произойдет, то Ян сразится за шахматную корону с Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов. Но вряд ли Магнус готов просто так отдать статус главного шахматиста планеты, как это в свое время сделал Бобби Фишер.



Во всяком случае за выставлением невыполнимых и откровенно сумасбродных условий Карлсен пока замечен не был.

Кроме того, вместе с чемпионством норвежский гроссмейстер может потерять и многомиллионные контракты со спонсорами. Денег в шахматах (по сравнению с другими более популярными и зрелищными видами спорта) и так не слишком много, чтобы разбрасываться ими зазря. Да и сдаваться без боя – это совсем не в духе взрывного и упрямого Карлсена. Так что почти наверняка мы увидим реванш. Осталось понять, где и в каком формате.