Как "Колорадо" впервые за 21 год стал обладателем Кубка Стэнли

"Колорадо Эвеланш" стал обладателем Кубка Стэнли, одолев в шестом матче финальной серии "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как клуб из Денвера впервые за 21 год взял главный трофей НХЛ.



Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Пять лет назад "Колорадо Эвеланш" закончил регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на последнем месте. Это был худший перформанс "лавин" с того момента, когда в НХЛ ввели потолок зарплат. Но те, кто следит за североамериканскими лигами, понимают, почему так происходит. Благодаря проваленному от начала и до конца сезону на драфте 2017 года "Колорадо" имело лучшие шансы на первый выбор (хотя по итогам лотереи между клубами и стал лишь четвертым). В первом раунде драфта "Эвеланш" достался канадский защитник Кэйл Макар. Сильно забегая вперед, этот выбор оказался, без лишнего пафоса, судьбоносным для "лавин": по итогу прошедшего Кубка Стэнли Макар стал самым ценным игроком серии плей-офф и получил "Конн Смайт Трофи".

За несколько лет "Колорадо" с тем же тренером (Джаред Беднар), с тем же генеральным менеджером (Джо Сакик) с самых низов вырвалось в лидеры регулярного чемпионата. Уже в сезоне-2019/2020 "лавины" стали вторыми в Западной конференции, а спустя год и вовсе выиграли Президентский кубок. Впрочем, несмотря на успехи в регулярке, в плей-офф НХЛ три года подряд "Колорадо" отваливалось еще во втором раунде. В этом году подопечные Джареда Беднара имели шансы на победу в регулярном чемпионате, но по итогу стали вторыми, выиграв Западную конференцию.

Судя по всему, на этот раз "Колорадо" решило сосредоточить свои силы на Кубке Стэнли. И эта ставка сыграла на все сто.

Можно сказать, что "Колорадо" прошло путь "Тампы", но со сдвигом на пару лет. В сезоне-2018/2019 "молнии" выиграли регулярный чемпионат, набрав 128 очков и одержав 62 победы (что стало повторением рекордного результата "Детройта" сезона-1995/1996). А нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров превзошел достижение Александра Могильного по количеству набранных в чемпионате очков, которое оставалось недосягаемым целых 26 лет. Однако в таком выдающемся сезоне "Тампа" умудрилась вылететь в первом же (!) раунде. Сделав выводы, в следующем году "молнии" дошли до финала и одолели "Даллас". А еще через сезон "Тампа" закрепила успех и снова взяла Кубок Стэнли.



Фото: AP Photo/Phelan M. Ebenhack

В этом году "Лайтнинг" мог выиграть третий плей-офф подряд. "Молнии" не без проблем прошли "Торонто", раздавили чемпиона регулярки "Флориду" и разобрались с "Нью-Йорк Рейнджерс". Но "Колорадо", которое разнесло "Нэшвилл" и "Эдмонтон", а также обыграло "Сент-Луис", в первых же двух матчах финала обозначило все расклады на серию. Дебютную встречу "Колорадо" вытянуло в овертайме (4:3), а во второй игре "лавины" накрыли и уничтожили "Лайтнинг" – 7:0. Один матч "Тампа" все-таки отыграла (6:2), затем опять "Колорадо" взял верх (2:3 в овертайме). Все могло решиться еще в пятом матче, но "молнии" с большим трудом вытянули встречу (3:2). И вполне могли вытянуть и шестой. Однако на этот раз "Колорадо" дожало "Тампу".

Решающий матч начался удачно для "Лайтнинг". Уже на четвертой минуте Стивен Стэмкос открыл счет после ошибки обороны "лавин". "Колорадо" отыгралось лишь в начале второго периода – Нэйтан Маккиннон точно бросил в ближний угол, а Андрей Василевский не сумел выручить свою команду. В середине второй двадцатиминутки "Эвеланш" вышел вперед благодаря точному броску Арттури Лехконена. А в третьем периоде несколько шикарных моментов было у Кучерова, но российский нападающий не сумел правильно ими распорядиться. В итоге "лавины" дотянули до финальной сирены и стали обладателями Кубка Стэнли – спустя 21 год.

Интересно, что для "Колорадо" этот финал стал всего третьим в истории и во всех трех "лавины" одержали победу.

Таким образом, "Эвеланш" стал единственным клубом в НХЛ, выигравшим все решающие серии Кубка Стэнли, в которых участвовал. Кроме того, седьмой раз подряд победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги стал российский игрок. На этот раз трофей взял 27-летний уроженец Челябинска Валерий Ничушкин. Еще несколько лет назад отечественный форвард был объектом насмешек за рекордную безголевую серию, которая остановилась на отметке в 91 матч. В этом сезоне Ничушкин оказался одним из ключевых игроков команды не только по ходу регулярки, но и в плей-офф. Россиянин набрал 15 очков в 20 матчах Кубка Стэнли. В финальной серии Ничушкин забросил четыре шайбы.