Как "Колорадо" впервые за 21 год стал обладателем Кубка Стэнли

"Колорадо Эвеланш" стал обладателем Кубка Стэнли, одолев в шестом матче финальной серии "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как клуб из Денвера впервые за 21 год взял главный трофей НХЛ.
Пять лет назад "Колорадо Эвеланш" закончил регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на последнем месте. Это был худший перформанс "лавин" с того момента, когда в НХЛ ввели потолок зарплат. Но те, кто следит за североамериканскими лигами, понимают, почему так происходит. Благодаря проваленному от начала и до конца сезону на драфте 2017 года "Колорадо" имело лучшие шансы на первый выбор (хотя по итогам лотереи между клубами и стал лишь четвертым). В первом раунде драфта "Эвеланш" достался канадский защитник Кэйл Макар. Сильно забегая вперед, этот выбор оказался, без лишнего пафоса, судьбоносным для "лавин": по итогу прошедшего Кубка Стэнли Макар стал самым ценным игроком серии плей-офф и получил "Конн Смайт Трофи".
За несколько лет "Колорадо" с тем же тренером (Джаред Беднар), с тем же генеральным менеджером (Джо Сакик) с самых низов вырвалось в лидеры регулярного чемпионата. Уже в сезоне-2019/2020 "лавины" стали вторыми в Западной конференции, а спустя год и вовсе выиграли Президентский кубок. Впрочем, несмотря на успехи в регулярке, в плей-офф НХЛ три года подряд "Колорадо" отваливалось еще во втором раунде. В этом году подопечные Джареда Беднара имели шансы на победу в регулярном чемпионате, но по итогу стали вторыми, выиграв Западную конференцию.
Можно сказать, что "Колорадо" прошло путь "Тампы", но со сдвигом на пару лет. В сезоне-2018/2019 "молнии" выиграли регулярный чемпионат, набрав 128 очков и одержав 62 победы (что стало повторением рекордного результата "Детройта" сезона-1995/1996). А нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров превзошел достижение Александра Могильного по количеству набранных в чемпионате очков, которое оставалось недосягаемым целых 26 лет. Однако в таком выдающемся сезоне "Тампа" умудрилась вылететь в первом же (!) раунде. Сделав выводы, в следующем году "молнии" дошли до финала и одолели "Даллас". А еще через сезон "Тампа" закрепила успех и снова взяла Кубок Стэнли.
В этом году "Лайтнинг" мог выиграть третий плей-офф подряд. "Молнии" не без проблем прошли "Торонто", раздавили чемпиона регулярки "Флориду" и разобрались с "Нью-Йорк Рейнджерс". Но "Колорадо", которое разнесло "Нэшвилл" и "Эдмонтон", а также обыграло "Сент-Луис", в первых же двух матчах финала обозначило все расклады на серию. Дебютную встречу "Колорадо" вытянуло в овертайме (4:3), а во второй игре "лавины" накрыли и уничтожили "Лайтнинг" – 7:0. Один матч "Тампа" все-таки отыграла (6:2), затем опять "Колорадо" взял верх (2:3 в овертайме). Все могло решиться еще в пятом матче, но "молнии" с большим трудом вытянули встречу (3:2). И вполне могли вытянуть и шестой. Однако на этот раз "Колорадо" дожало "Тампу".
Решающий матч начался удачно для "Лайтнинг". Уже на четвертой минуте Стивен Стэмкос открыл счет после ошибки обороны "лавин". "Колорадо" отыгралось лишь в начале второго периода – Нэйтан Маккиннон точно бросил в ближний угол, а Андрей Василевский не сумел выручить свою команду. В середине второй двадцатиминутки "Эвеланш" вышел вперед благодаря точному броску Арттури Лехконена. А в третьем периоде несколько шикарных моментов было у Кучерова, но российский нападающий не сумел правильно ими распорядиться. В итоге "лавины" дотянули до финальной сирены и стали обладателями Кубка Стэнли – спустя 21 год.
Таким образом, "Эвеланш" стал единственным клубом в НХЛ, выигравшим все решающие серии Кубка Стэнли, в которых участвовал. Кроме того, седьмой раз подряд победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги стал российский игрок. На этот раз трофей взял 27-летний уроженец Челябинска Валерий Ничушкин. Еще несколько лет назад отечественный форвард был объектом насмешек за рекордную безголевую серию, которая остановилась на отметке в 91 матч. В этом сезоне Ничушкин оказался одним из ключевых игроков команды не только по ходу регулярки, но и в плей-офф. Россиянин набрал 15 очков в 20 матчах Кубка Стэнли. В финальной серии Ничушкин забросил четыре шайбы.