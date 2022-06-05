Кто из россиян выиграл свои бои на UFC Fight Night 207

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207. В главном поединке вечера россиянин Александр Волков досрочно победил бойца из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о ключевых событиях прошедшего турнира.

Ринат Фахретдинов – Андреас Михаилидис

Фото: youtube.com/UFC Russia

В прелимах турнира состоялся дебют в UFC татарстанского бойца Рината Фахретдинова. 30-летний уроженец Саранска подписал контракт с крупнейшим американским промоушеном в январе 2021 года после того, как на турнире UAE Warriors 15 его заметил президент UFC Дэна Уайт. Фахретдинов тогда победил экс-бойца Ultimate Fighting Championship Эрика Спайсли, отправив его в нокаут меньше, чем за минуту. Первый бой в UFC у Рината с серией 18–1 в MMA получился не таким ярким, но главное – победным.

Фахретдинову противостоял 33-летний грек Андреас Михайлидис, который за последние три поединка в промоушене потерпел два поражения. Интересно, что в углу у российского бойца согласился находиться легенда ММА Олег Тактаров. С первых секунд Фахретдинов стал доминировать, с ходу проведя тейкдаун и переведя поединок в партер.

Бой в конечном счете продлился все три раунда, а большая часть времени прошла в борьбе, гигантское преимущество в которой было у Фахретдинова. В последней пятиминутке Ринат нанес сильнейшее рассечение греческого спортсмену и мог финишировать Михайлидиса, но не успел. Тем не менее по итогам поединка судьи единогласно отдали победу россиянину.

Дэн Иге – Мовсар Евлоев

Фото: youtube.com/UFC Russia

28-летний уроженец Ингушетии, выступающий в UFC с 2019 года, до боя с американцем Дэном Иге успел одержать в промоушене пять побед кряду. Всего же Мовсар Евлоев выиграл за свою карьеру в смешанных единоборствах 16 боев из 16 и стал чемпионом M-1 в легчайшем весе. В Ultimate Fighting Championship он с ходу перешел в полулегкий дивизион, но с тех пор ни разу не побеждал досрочно.

В предпоследнем поединке с Ником Ленцем и вовсе выиграл раздельным решением судей. В начале этого года Евлоев должен был подраться с испанским спортсменом грузинского происхождения Илией Топурией. Однако бой сорвался из-за того, что Мовсар сдал положительный тест на коронавирус. В феврале Евлоев подписался на поединок с десятым номером рейтинга полулегковесов Дэном Иге.

Противостояние американца и россиянина вышло непростым для обеих сторон. Иге активнее начал поединок, но Евлоев быстро выровнял ситуацию, а в середине первого раунда и вовсе завладел преимуществом. За дебютную пятиминутку Мовсар нанес с десяток точных и мощных ударов в голову и провел несколько успешных тейкдаунов. Во втором раунде россиянин продолжил доминировать и набирать очки.

Заключительная пятиминутка прошла под полным контролем Евлоева и лишь каким-то чудом не закончилась удушением Иге. Тем не менее Мовсар одержал победу единогласным решением судей. Топурия после победы написал, что это был "позорный бой". Судя по всему, он напрашивается на то, чтобы Дэна Уайт еще раз организовал поединок двух непобежденных спортсменов.

Александр Волков – Жаирзиньо Розенстрайк

Фото: youtube.com/UFC Russia

В главном поединке UFC Fight Night 207 сошлись два спортсмена, которые бились если не за сохранение прописки в промоушене, то как минимум за право по-прежнему считать себя топ-бойцом тяжелого дивизиона. Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк в последние пару лет были просто образцом стабильности – за мощной победой следовал такой же мощный проигрыш, а за очередной надеждой на титул – надежда не вылететь из UFC.

Последний бой Волкова в этом смысле стал максимально показательным – Александр в марте 2022-го проиграл англичанину Тому Аспинэллу. Если описать в нескольких словах, почему так произошло, то подойдет классический олимпийский девиз – потому что Аспинэлл был "быстрее, выше, сильнее".

К счастью, Розенстрайк ни скоростью, ни невероятной мощью удивить Волкова так и не сумел. Александр начал поединок с череды лоу-киков, Жаирзиньо ответил плотным боковым ударом, но россиянин вовремя его заблокировал. Затем Розенстрайк удачно поймал ногу Волкова и пошел вразнос. Правда в итоге лишь один удар достиг цели, Александр достойно выбрался из этой ситуации.



На третьей минуте Волков прицелился и нанес сильнейший удар правой, который пошатнул суринамского спортсмена. Александр тут же воспользовался шансом и полетел финишировать соперника, да так лихо, что одним из ударов в челюсть выбил у Жаирзиньо изо рта капу.



Судья Херб Дин не стал дожидаться тотального избиения и остановил бой, чем изрядно раздосадовал тут же вскочившего на ноги Розенстрайка.

Впрочем, несмотря на протесты Жаирзиньо, у рефери были все основания для остановки поединка – суринамский боец после серии ударов в голову оказался как минимум в нокдауне, а промедление арбитра могло впоследствии губительно сказаться на здоровье Розенстрайка. Между тем Волков благодаря этому решению одержал самую быструю свою победу в UFC. До этого он не выигрывал бои в крупнейшем американском промоушене раньше второго раунда.

Теперь Александр вновь может рассчитывать на поединок с кем-то из топ-5 тяжелого дивизиона. Сам Волков заявил, что готов провести следующий бой в сентябре. Кто станет его новым соперником, пока остается под большим вопросом.