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22 сентября, 10:59

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Вице-спикер ГД Чернышов: работодатель может предоставить сотруднику заем

В ГД рассказали о возможности работодателя предоставить сотруднику заем

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Работодатель может предоставить сотруднику денежный заем, однако это не является обязательной трудовой гарантией. Об этом в разговоре с RT рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам парламентария, решения принимает организация. При этом единого ограничения по сумме или сроку займа нет, их определяют между собой руководство и работник.

При выдаче денег заключается письменный договор займа. В нем фиксируются сумма, срок, наличие процентов и порядок возврата – одной суммой или частями по графику. Если график платежей установлен, его необходимо соблюдать. Беспроцентный заем, если иное не прописано в договоре, можно погасить досрочно полностью или частично, уточнил собеседник издания.

Если срок возврата не установлен либо заем выдан до востребования, деньги нужно вернуть в течение 30 дней после требования работодателя, если самим договором не предусмотрено иное. Это положение закреплено в статье 810 Гражданского кодекса России, уточнил Чернышов.

Он также обратил внимание на условия беспроцентного займа. Отсутствие указания на проценты в договоре не означает, что сотрудник получил деньги бесплатно: по статье 809 ГК России, если размер процентов не определен, они рассчитываются исходя из ключевой ставки Центробанка.

Более того, если работник получает беспроцентный кредит от нанимателя, разница между рыночной ставкой и нулевой ставкой считается его доходом в натуральной форме. С этой выгоды налоговые резиденты обязаны уплатить НДФЛ по повышенной ставке 35%, что регламентируется положениями статей 212 и 224 НК РФ.

Однако существуют определенные льготы. Например, не облагаются налогом ранее выданные целевые займы на приобретение или возведение жилья при наличии у сотрудника права на получение имущественного налогового вычета, добавил вице-спикер ГД.

Ранее ЦБ сообщил о снижении долговой нагрузки россиян. По итогам прошлого года она уменьшилась до 9,1%, что стало самым низким показателем с 2019-го. Такому результату поспособствовало охлаждение рынка розничного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

Опрос показал, что 49% россиян сталкивались с невозвратом одолженных денег

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