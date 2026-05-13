13 мая, 16:09

Банк России запретил МФО проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги

Банк России запретил микрофинансовым организациям (МФО) проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, даже если они предлагаются не в момент заключения договора. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Там уточнили, что данный пункт есть в новой редакции базового стандарта для МФО, утвержденной Центробанком. Кроме того, микрофинансовые организации должны будут полно информировать клиентов об услуге, ее поставщике и возможности отказаться от нее.

Также микрокредитным организациям будет запрещено использовать визуальные приемы для акцентирования внимания клиента на наиболее выгодных условиях договора, скрывая при этом остальные. Речь идет об изменении цвета, размера или шрифта текста.

Помимо этого, документ содержит информацию о сроках и порядке рассмотрения МФО обращений клиентов, информировании о рисках договоров, а также об отдельных требованиях к деятельности в области взыскания просроченной задолженности. Он вступит в силу 1 июля 2026 года.

Ранее в России снизился предельный размер переплаты по микрозаймам. Нововведение касается потребительских займов на срок до одного года и направлено на ограничение максимальной суммы переплаты.

